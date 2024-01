Mrazivé počasí v Jihočeském kraji přetrvává od pondělí. Na Šumavské Rokytské slati dnes naměřili minus 19,2 stupně Celsia a u Volar na Prachaticku minus 17,8 stupně Celsia. V Borkovicích na Táborsku bylo minus 15,9 stupně Celsia. A třeba i v Českých Budějovicích klesla teplota na minus 13,9 stupně Celsia. „Od pátku už očekáváme slabší mrazy. Teploty nad ránem by měly klesat k minus deseti stupňům Celsia,“ uvedla Uhlíková.

Dodala, že podobný ráz počasí platí i pro další nejbližší dny. V pátek by mohlo ve vyšších polohách ojediněle sněžit, ale spíš půjde o minimální množství srážek. „Možné oteplení by pak případně mohlo přijít ve druhé polovině příštího týdne, ale to je zatím příliš daleko na to, abychom to dokázali přesněji předpovědět,“ uvedla Uhlíková.

