Povodňový stav po vydatných deštích a tání sněhu mělo dnes ráno kolem 60 měřicích míst. Třetí stupeň povodňové aktivity (SPA), ohrožení, zůstával na Vltavě v Českém Krumlově, hladina se tam ale v noci zvedla jen minimálně. Druhý stupeň značící pohotovost hlásilo asi deset stanic, platil na Labi na horním toku ve Vestřevi na Trutnovsku a na dolním toku v Litoměřicích, v Ústí nad Labem, kde voda zaplavila část Přístavní ulice, a Děčíně. Nejnižší povodňový stupeň bdělost zaznamenala k 8:30 padesátka míst. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Občasný déšť nebo přeháňky byly za uplynulých 24 hodin na většině území. Nejvíc jich spadlo na horách, kde byly srážky trvalejší, pouze v polohách nad 1000 metrů byly smíšené nebo sněhové. „Největší úhrny, 20 až 45 mm, byly zaznamenány v pohraničních horách Čech (Krkonoše, Jizerské hory, Orlické hory, Šumava) a v Jeseníkách. Stanice Pec pod Sněžkou zaznamenala do dnešního rána 47 mm,“ uvedl ČHMÚ.

Na nejvyšším třetím povodňovém stupni zůstává Vltava v Českém Krumlově, výška hladiny se od středečního odpoledne do dnešního rána zvedla minimálně, po ránu dosahovala 222 centimetrů. Výšku hladiny ovlivňuje odtok z lipenské přehrady, který je vyšší než přítok. Způsobily to deště a tání sněhu na Šumavě v posledních dnech, kvůli čemuž se zvednul objem zadržované vody v nádrži. Povodí Vltavy bude do dneška pouštět z Lipna 90 metrů krychlových vody za vteřinu. Českokrumlovská radnice ve středu preventivně zabezpečila kritická místa, rozmístila u řeky asi 1000 pytlů s pískem. Ve Vyšším Brodě byla Vltava na nižším pohotovostním stupni.

Hladina dolního Labe vystoupala v noci na druhý stupeň povodňové aktivity v Litoměřicích, Ústí nad Labem a Děčíně. V Ústí nad Labem svedli v Přístavní ulici dopravu do dvou pruhů, voda zaplavila část protipovodňové vany. Dlouhé kolony do centra města se dnes ráno tvořily na Střekově i v Krásném Březně. V krajském městě dnes zasedne povodňová komise. Podle meteorologů hladina Labe v Ústí nad Labem překročí třetí stupeň povodňové aktivity během pátečního rána a bude kulminovat o víkendu. V Děčíně zůstává uzavřená silnice do Dolního Žlebu. Místní, kteří jsou na zaplavenou silnici zvyklí, jsou odkázáni pouze na vlak. Kvůli zvýšené hladině řeky nejezdí ani přívoz.

Druhý povodňový stupeň platil dnes ráno také na pěti místech v Královéhradeckém kraji, a to na Divoké Orlici v Orlickém Záhoří, Orlici v Týništi nad Orlicí, Úpě ve Zlíči, Labi ve Vestřevi a na Cidlině v Novém Bydžově. „Profily v oblastech zasažených srážkami budou rozkolísané, nelze vyloučit vzestup Labe v profilu Vestřev na třetí povodňový stupeň. Další vzestup vodního stavu lze očekávat v Orlici v profilu Týniště nad Orlicí, zde zatím nepředpokládáme překročení třetího stupně,“ uvedl ve zprávě k situaci vedoucí dispečinku Povodí Labe Jiří Petr. Dodal, že vzedmuté řeky zatím žádné větší škody nezpůsobily.

V Pardubickém kraji je Labe na druhém stupni v Němčicích. Podle státního podniku Povodí Labe by řeka měla v Němčicích kulminovat v noci na pátek a níže po proudu v Přelouči v pátek ráno. Mírně rozvodněné jsou i další toky. Nejnižší první povodňový stupeň platí na Tiché Orlici v Čermné nad Orlicí a na Divoké Orlici v Nekoři. Nad obvyklou úrovní je hladina Labe v Přelouči. Novohradka v Úhřeticích, která ve středu vystoupala na druhý stupeň, se už vrátila do normálu.

V Plzeňském kraji dnes dosáhly prvního povodňového stupně řeky na šesti místech. Kromě šumavských řek Křemelné a Otavy platí bdělost na Radbuze a v Plzni na Berounce. Povodňové stupně měly šumavské řeky už ve středu po vydatných srážkách, přes den ale jejich hladiny klesly a na první stupeň vystoupaly opět v noci na dnešek a časně ráno.

První stupeň povodňové aktivity značící bdělost zaznamenalo ráno například osm stanic ve středních Čechách, nově ho dosáhly Cidlina v Sánech a Mrlina ve Vestci na Nymbursku a Berounka ve Zbečně na Rakovnicku. Na prvním stupni je Sázava v Nespekách na Benešovsku a ve Zruči nad Sázavou a Kácově na Kutnohorsku a Labe v Kostelci nad Labem na Mělnicku a v Mělníku. Naopak Jizera v Bakově nad Jizerou a Doubrava ve Žlebech, kde ve středu večer také platila bdělost, již klesly pod úroveň prvního povodňového stupně.

V Olomouckém kraji zaznamenali ráno první stupeň na řece Moravě v Raškově a Moravičanech na Šumpersku, dále platil na říčce Krupá v Habarticích na Šumpersku, na Olešnici v Kokorách na Přerovsku a na Březné v Hoštejně na Šumpersku, kde byl ve středu ráno druhý stupeň.

Podle meteorologů budou dnes hladiny rozvodněných toků pozvolna stoupat nebo kolísat. „Vlivem ochlazení budou srážky během dne, postupně i v nižších polohách, přecházet ve sněhové a hladiny rozvodněných toků budou od horních úseků postupně kulminovat a následně klesat,“ uvedl ČHMÚ.