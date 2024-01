Varování před ledovkou platné od dnešního odpoledne do čtvrtečního dopoledne vydal ČHMÚ v úterý. Týká se většiny území ČR, nevztahuje se na Zlínský kraj a východní části Moravskoslezského a Jihomoravského kraje. Spadne nejčastěji mezi dvěma a pěti milimetry srážek, které po dopadu na podchlazené povrchy zmrznou a vytvoří vrstvu ledu.

„V horských a podhorských regionech na severu území dosáhnou celkové úhrny sedm až 15 milimetrů a hrozí tvorba velmi silné ledovky,“ uvedl Josef Hanzlík z ČHMÚ. „S ohledem na mimořádnost meteorologické situace předpokládáme po celé období komplikace v dopravě a energetice. Především v oblastech s tvorbou velmi silné ledovky (nejvyšší stupeň nebezpečí) může nastat kalamitní situace,“ dodal.

V oblastech s extrémním nebezpečím ledovky hrozí chodcům úrazy, vysoké bude riziko nehodovosti, uvedli meteorologové. Lámat vahou ledu se mohou větve i celé stromy a stožáry elektrických vedení. „Pravděpodobné výpadky v dodávce elektřiny, zásobování i a zdravotnických služeb,“ popsal možné dopady ČHMÚ. Doporučil lidem nevycházet ani nevyjíždět autem. „V případě nutnosti jízdy sledovat dopravní zpravodajství a jezdit mimořádně opatrně,“ doplnil.

Srážky budou podle předpovědi dnes večer a v noci na čtvrtek od jihu slábnout a bude se také významně oteplovat, riziko ledovky tak na jihozápadě Čech postupně pomine.kdy budou srážky přecházet do sněžení.

„Ve čtvrtek dopoledne a odpoledne bude pásmo sněžení postupovat přes naše území směrem k jihovýchodu a současně se bude razantně ochlazovat. Mokré povrchy a povrchy s odtávající vrstvou sněhu začnou namrzat, postupně se bude vytvářet náledí nebo zmrazky,“ dodal meteorolog.

Chumelenice na severu Čech

Sněžení v Ústeckém kraji způsobuje dopravní komplikace. Mluvčí policie Miroslava Glogovská ČTK řekla, že řidiči kvůli nesjízdnosti zřejmě až do rána neprojedou Starou ulicí v Ústí nad Labem. V krajském městě se tvoří kolony. Neprůjezdná byla dnes odpoledne po nehodě dvou aut také komunikace ve směru na Malečov na Ústecku. Další nehody byly i v dalších okresech.

Bez zranění skončila nehoda u Vrbic na Litoměřicku. „Řidič dostal smyk a sjel do příkopu,“ doplnila Glogovská. Ve Vrskmani na Chomutovsku dostal řidič také smyk, narazil do betonového sloupu. Při nehodě se rovněž nikdo nezranil. Další nehody jsou hlášené také na Lounsku a na Teplicku. Hasiči do 15:30 podle mluvčího Lukáše Fajáka nikde nezasahovali.

V terénu jsou podle dispečerů Správy a údržby silnic Ústeckého kraje všechny sypače. Silničáři apelují, aby byli řidiči opatrní, na vozovkách může zůstávat rozsolená vrstva sněhu. Podle zjištění ČTK jsou však i některé hlavní tahy pod sněhem. Rozbředlý sníh je místy na dálnici D8. Komplikace byly dnes odpoledne podle fotoreportéra ČTK na ústeckém Střekově, kde na Novosedlickém vrchu zůstal stát trolejbus. Cestující museli vystoupit. Cesty mohou klouzat.