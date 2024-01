Dnes bude oblačno až zataženo, od severozápadu očekávajete ojediněle slabý déšť, v noci a ráno i mrznoucí. V noci a ráno se na Moravě a na severozápadě Čech připravte ojediněle na mlhy, i mrznoucí.

Nejnižší noční teploty se budou pohybovat od +3 do -1 °C, na severovýchodě Čech a na Moravě od -1 do -4 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupají maximálně na 2 až 6 °C. Kromě nejvýchodnějších částí Česka hrozí na velké většině území ledovka, výstraha by měla zmizet před polednem. Slabá ledovka by se podle původních zpráv mohla objevit i večer.

Zítra bude opět převážně zataženo, zpočátku ojediněle mlhy. Od severozápadu na většině území očekávejte občasný déšť, nad 800 m postupně sněžení. Odpoledne budou srážky ustávat. Noční teploty se budou pohybovat okolo +3 až -1 °C, na východě až -3 °C. Denní teploty se budou pohybovat od 4 až 8 °C.

V pátek bude opět oblačno až zataženo, od západu místy déšť, zpočátku nad 500 m sněžení. Nejnižší noční teploty budou stejné jako ve středu, tedy +1 až -3 °C. Denní teplota klesnou na 3 až 7 °C.

Sobota bude opět zatažená, na horách bude pršet. Noční teploty se budou pohybovat okolo 5 až 1 °C. Přes den očekávejte růst teplot od 7 až 11 °C.

V neděli bude zataženo až oblačno, očekává se déšť nebo jen přeháňky. Noční teploty ale budou stoupat na 8 až 4 °C. Nejvyšší denní teploty naopak stoupnou na 8 až 12 °C.

