Nejméně oblačnosti a srážek bude hned zpočátku pátečního dne, to bude oblačno, přechodně i polojasno. Pouze ojediněle přeháňky, na jihozápadě i mrznoucí. Odpoledne bude od západu přibývat oblačnost - postupně bude až zataženo, na většině území déšť nebo přeháňky. Denní teploty budou opět vysoko, 4 až 10 °C, pocitovou teplotu bude ale odpoledne snižovat vítr - jeho nárazy se budou pohybovat mezi 55 až 70 km/h.

V sobotu pozor na tvorbu náledí

O víkendu budou lepší podmínky pro venkovní aktivity v neděli. Na horách bude mokrý sníh. V sobotu bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle sněhové přeháňky. Ranní teploty 2 až -2 °C. Denní teploty 3 až 7 °C. Větrno - nárazy větru kolem 55 až 70 km/h, během odpoledne bude vítr slábnout. V neděli bude jasno až polojasno, po ránu ojediněle mrznoucí mlhy. Ranní teploty -1 až -5 °C. Denní teploty 3 až 8 °C. Slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 15 km/h.

Zima se do konce ledna už nevrátí

Teplotně nadprůměrné počasí má zelenou nejméně do konce ledna. A jako bonus nás čekají i slunečné dny. V pondělí bude jasno až polojasno, ojediněle mlhy, i mrznoucí. Ranní teploty 1 až -5 °C. Denní teploty 4 až 10 °C. V úterý bude polojasno, po ránu ojediněle mrznoucí mlhy. Ranní teploty 0 až -4 °C. Denní teploty 4 až 10 °C. Ve středu bude polojasno, po ránu ojediněle mrznoucí mlhy. Ranní teploty 1 až -3 °C. Denní teploty 4 až 9 °C.

Co můžeme očekávat od února?

V některých letech je únor ve znamení pravé zimy, jindy se přiklání k jarnímu charakteru. Letos zatím první nástřely počasí ukazují na jarní začátek posledního meteorologicky zimního měsíce letošní zimy - v maximech bude až 10 °C. V únoru byla naměřena doposud nejnižší teplota na našem území, a to 1. 2. 1929 -42,2 °C v Litvínovicích u Českých Budějovic. Pokud bychom se podívali do statistik, potom se zima 1928/1929 zapsala jako nejchladnější ve 20. století. Tzv. arktická zima přinesla na naše území 62 ledových dnů. Mohl za to vzduch ze Sibiře. Tyto mrazy byly způsobeny studeným severním až severovýchodním prouděním. Na celém území ležel sníh a silné mrazy pominuly až v polovině března. Arktické mrazy panovaly nejen u nás, ale v celé Evropě střední, západní i nad Velkou Británií. Únor 1929 byl u nás nejchladnější s průměrnou teplotou -13,2 °C. Nejteplejší únor v pražském Klementinu pak v roce 2020 s průměrnou teplotou vzduchu 6,9 °C. 27. února 1944 byla naměřena nejvyšší únorová teplota 22 °C, a to v Českém Krumlově. Ale únorová dvacítka padla i nedávno - 23. února 2021 ve Vyšším Brodě.

délka: 00:55.00 Video Video se připravuje ... V Řepišti na Frýdecko-Místecku museli hasiči tahat linkový autobus z příkopu. HZS Moravskoslezského kraje