Hned počátek týdne přinese další sešup teplot vzduchu – kvůli studenému severnímu až severovýchodnímu proudění, malé oblačnosti a slabému větru budou po ránu až do středy teploty místy klesat pod bod mrazu – na severu území bude až -5 °C. V Jizerských horách bylo dnes ráno dokonce -6,5 °C. Mrazy tak mohou poškodit kvetoucí stromy. Uprostřed týdne budou nejvyšší odpolední teploty stoupat až na hodnoty kolem 15 °C. Na konci týdne ale půjdou teploty opět rychle dolů a v neděli se do hor vrátí sněžení.

Pondělní ráno přineslo mráz na většinu území. V 6 hodin ráno bylo například v Liberci -4,3 °C, v Karlových Varech -2,2 °C, v Praze-Libuši -2 °C, v Přibyslavi -3,4 °C, v Plzni -0,3 °C, v Brně -0,5 °C a v Ostravě 1,8 °C. Na stanici Jizerka v Jizerských horách teplota klesala k -6,5 °C.

Deštníky a pláštěnky budeme vytahovat ve druhé polovině týdne – ve čtvrtek bude přes Česko přecházet okluzní fronta, také o víkendu bude srážek hodně. Od čtvrtka bude větrno – nárazy větru se budou pohybovat až kolem 60 km/h, pocitová teplota bude snižována. Co můžeme očekávat od jara?

První dny nového týdne budou převážně ve znamení malé oblačnosti a teploty budou odpovídat dlouhodobým teplotním hodnotám.

V pondělí bude polojasno, večer na jihozápadě až zataženo a na Šumavě ojediněle přeháňky. Denní teploty 6 až 11 °C.

V úterý bude polojasno nebo jasno. Ranní teploty 2 až -5 °C. Teploty v minimech nad bodem mrazu zůstanou na jihozápadě území, jinak klesnou pod bod mrazu. Denní teploty 5 až 10 °C.

Start astronomického jara ve znamení mrznoucích mlh

Také ve středu, na první jarní den budou nejnižší ranní teploty klesat na většině území pod bod mrazu – pouze na západě bude kolem 1 °C. A místy pozor na mrznoucí mlhy. Jinak bude středa zalitá sluncem – bude jasno až polojasno. Ranní teploty 1 až -4 °C. Denní teploty 10 až 15 °C.

Astronomické jaro startuje přesně v 4.06 hodin. Těšit se můžeme až na 12 hodin a 9 minut délky bílého dne a Slunce bude v pravé poledne ve výšce 40° nad obzorem.

Oblačnosti a srážek začne přibývat od čtvrtka

Srážky se v předpovědi začnou objevovat od čtvrtka – místo deštníků si raději vezměte pláštěnku, od čtvrtka do konce týdne bude věrno – nárazy větru se budou pohybovat mezi 50 až 60 km/h. Ale teploty přechodně povyskočí nahoru.

Ve čtvrtek bude polojasno, ráno ojediněle mlhy. Během dne přibývání oblačnosti a místy přeháňky. Ranní teploty 4 až -1 °C. Denní teploty 12 až 16 °C.

V pátek bude zataženo až oblačno, déšť nebo přeháňky. Ranní teploty 9 až 5 °C. Denní teploty 11 až 15 °C.

První jarní víkend proprší

A s velkou oblačností a četnými srážkami musíme počítat také o víkendu. Teploty půjdou navíc opět dolů a ještě je bude snižovat čerstvý vítr.

V sobotu bude zataženo až oblačno, na většině území déšť. Ranní teploty 8 až 4 °C. Denní teploty 10 až 14 °C. V neděli bude oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, na horách postupně sněhové. Ranní teploty 6 až 2 °C. Denní teploty 6 až 10 °C.

Velikonoční týden odstartuje dalším ochlazením

A další pokles teplot vzduchu přinese první polovina velikonočního týdne – do středy se budou nejvyšší odpolední teploty pohybovat pod desítkou – nejčastěji mezi 5 až 9 °C, na horách bude sněžit.

Od čtvrtka ale půjdou teploty nahoru – takže na velikonoční svátky se můžeme těšit na teploty kolem 12 °C a také srážky se budou vyskytovat pouze ojediněle.

Co můžeme očekávat od jara?

Ve středu startuje astronomické jaro, to slunce vstoupí do znamení Berana a nastane jarní rovnodennost. Sezonní výhledy počasí počítají následující tři měsíce s kladnou teplotní odchylkou – nástup jara by měl být ale relativně pozvolný – duben přinese pravé aprílové počasí a velké teplotní výkyvy. Na srážky bohaté budou zejména měsíce duben a květen, to se bude rozjíždět bouřková sezona.

