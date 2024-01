Vzhledem k očekávanému počasí meteorologové upozorňují na možnou sníženou dohlednost a nebezpečí smyku na namrzlých silnicích. Od dnešních 22:00 do úterního dopoledne se to týká zejména Vysočiny, Jihočeského, Plzeňského a Ústeckého kraje a západní poloviny Středočeského a východní části Karlovarského kraje.

„Na komunikacích se bude vytvářet námraza jak v místech s mlhami, tak při malé oblačnosti i v místech bez mlh,“ doplnili meteorologové.

Námraza na silnicích v Česku se tvořila i v noci na dnešek, podle dřívějších informací ČHMÚ měla být především na západě země a na Moravě. Policisté kvůli namrzlým vozovkám ráno vyjížděli k většímu počtu nehod. Většinou se obešly bez vážnějších zranění, tragicky ale skončila nehoda u Krupé na Rakovnicku, kde se po smyku zřítila z rozestavěné mostu dodávka se stavebními dělníky. Dva lidé pád auta z 15 metrů nepřežili, další dva byli vážně zraněni. Příčiny a okolnosti události kriminalisté vyšetřují.

Jaké bude počasí?

Počátek týdne bude psát hodně podobný scénář. V pondělí bude jasno až polojasno, ojediněle mrznoucí mlhy. Denní teploty 2 až 7 °C, v závětří hor až 12 °C. V úterý bude jasno až polojasno, po ránu ojediněle mrznoucí mlhy nebo nízká oblačnost. Ranní teploty 0 až -5 °C. Denní teploty 2 až 7 °C, v závětří hor až 10 °C.

Dvě nehody se podle informací policie staly ráno na silnicích první třídy. Dvě auta se střetla na silnici 35 ve směru od Liberce na Turnov před Hodkovicemi nad Mohelkou a další dvě auta havarovala na silnici 13 v kopci mezi Bílým Kostelem a Jítravou. Další nehodu šetří policisté na silnici nižší třídy mezi Cvikovem a Sloupem v Čechách, kde auto narazilo do stromu.

Zledovatělá vrstva sněhu je na silnicích nižších tříd v západní části Krkonoš na Semilsku a místy i v Jizerských horách, jinak jsou povrchy vozovek v kraji suché až mokré.

Přes den by v kraji mělo být podle předpovědi jasno až polojasno, během dne od západu až oblačno. Teplota přes den se dostane až k sedmi stupňům Celsia, ve Frýdlantském výběžku bude kolem deseti stupňů a na horách do pěti stupňů.

Ve středu sever našeho území ovlivní slabá studená fronta. Na severních horách bude oblačnosti přibývat, mokrý sníh bude padat pouze na vrcholcích hor. Ve středu bude polojasno, po ránu ojediněle mrznoucí mlhy. Postupně přibývání oblačnosti na oblačno až zataženo a v severní polovině území ojediněle přeháňky. Ranní teploty 1 až -5 °C. Denní teploty 4 až 8 °C.

Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, na horách déšť se sněhem. Ranní teploty 3 až -2 °C. Denní teploty 5 až 10 °C. V pátek bude oblačno až zataženo a místy déšť, zpočátku na horách i sněžení. Ranní teploty 6 až 2 °C. Denní teploty 7 až 12 °C. Větrno.

O víkendu naměříme až 12 °C

O víkendu bude nejméně oblačnosti na Šumavě – až polojasno. Na severních horách bude zataženo s občasným deštěm, pouze na vrcholcích hor déšť se sněhem. V sobotu bude oblačno až polojasno, na severu až zataženo a místy déšť. Ranní teploty 6 až 1 °C. Denní teploty 8 až 12 °C. Větrno. V neděli bude oblačno až polojasno, na severu až zataženo a místy déšť. Ranní teploty 6 až 1 °C. Denní teploty 8 až 12 °C. Větrno.

Před jarními prázdninami hory nemohou „schytat“ horší počasí

V první polovině týdne bude do Česka proudit teplý vzduch od jihozápadu, a to zejména ve vyšších vrstvách atmosféry – teplota v 1000 m na horách se bude pohybovat kolem 4 °C, na Šumavě až kolem 8 °C. V noci budou teploty klesat pod bod mrazu – po ránu si zalyžujete na zmrzlém sněhu, odpoledne už bude mokrý. Ani v zimě nezapomeňte na opalovací krém – na každý kilometr výšky roste intenzita UV záření o 10 %, je to dáno ubývajícím množstvím atmosféry s výškou. Navíc sníh dokáže odrážet až 80 % UV záření.

Od středy očekáváme přechody jednotlivých frontálních systémů, ale na horách bude převážně pršet – teploty budou i nadále zůstávat nadprůměrné. Přírodní sněhová pokrývka leží až od nadmořské výšky 950 m nad mořem.