Po extrémních víkendových teplotách, kdy v neděli padla historicky nejdříve tropická teplota na našem území, bude ještě počátek pracovního týdne ve znamení odpoledních teplot atakujících 30 °C. Vysoké teploty ale může ovlivnit i prach zde Sahary, který se opět dostal na území Česka. Velmi teplé jihozápadní proudění ukončí přechod vlnící se studené fronty, která počasí u nás začne ovlivňovat v úterý večer od západu. Přinese bouřky a na většinu území déšť a přeháňky. Už o víkendu ale budeme opět atakovat letní teploty 25 °C. Jak to s počasím bude vypadat do konce dubna? Máme už za sebou letošní špičkové aprílové teploty?

V pondělí bude polojasno nebo jasno, během dne až oblačno. Zejména na západě území se bude ve vyšších vrstvách atmosféry vyskytovat i prach ze Sahary. Už ranní teploty vysoko – mezi 16 až 12 °C. Denní teploty 23 až 29 °C. Opět tak budeme přepisovat tabulky teplotních rekordů.

#pocasi Včera na třech stanicích byla překročena tropická hodnota 30 °C a i dnes nás čeká mimořádně teplý den (obr. 1), který ale může částečně ovlivnit po týdnu se opakující epizoda s prachovými částicemi původem ze Sahary (obr. 2). Prach ze Sahary může ovlivnit jak maximální…

Přes Česko, zejména přes jeho západní část, vítr opět přenáší písečný prach ze Sahary. Jeho částice se ale pohybují výše v atmosféře, než tomu bylo o velikonočním víkendu, kdy byl kvůli vysoké koncentraci prachových částic vyhlášen smogový stav ve většině Česka. Na síti X to dnes ráno uvedl vedoucí oddělení kvality ovzduší brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Jáchym Brzezina.

Pohyb prachových částic je patrný na satelitních snímcích. Jeho přítomnost naznačují i údaje ze stanic měřících kvalitu ovzduší. Ty zaznamenávají vyšší koncentrace částic PM10, což je typické právě při přechodu písečného prachu. „Nárůst je ale nesrovnatelně nižší než minule a zcela potvrdit, že se jedná o vliv saharského písečného prachu zatím nelze,“ poznamenal.

Kvůli písečnému prachu může být v Česku opět pozorovatelný zákal na obloze. Prach může ovlivnit i maximální teploty a množství oblačnosti, uvedl dnes ČHMÚ.

Možnost opětovného dosažení či překročení 30 stupňů Celsia, jak tomu bylo v neděli, nevylučují meteorologové ani dnes. V ranních hodinách naměřili ve výšce 1,5 kilometru nad Prahou 18 stupňů Celsia. „To je naprosto bezprecedentní teplota, kterou máme běžně u nás v červnu a červenci při vlně veder,“ uvedli.

V úterý bude polojasno až oblačno, postupně od západu přibývání oblačnosti a večer na západě místy déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Ranní teploty 15 až 10 °C. Denní teploty 23 až 28 °C.

Ve středu bude počasí u nás pod vlivem vlnící se studené fronty. Bude oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Srážky začnou ustávat večer. Ranní teploty 11 až 7 °C. Denní teploty jen mezi 11 až 15 °C.



Ve čtvrtek bude polojasno, při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. Ranní teploty 6 až 1 °C, ojediněle přízemní mrazíky. Denní teploty 14 až 18 °C. V pátek bude oblačno až polojasno, místy přeháňky. Ranní teploty 6 až 1 °C, ojediněle přízemní mrazíky. Denní teploty 18 až 22 °C.

Ve druhé polovině týdne ubyde deště, obloha bude polojasná a postupně se bude oteplovat. O víkendu by se tak teploty přes den mohly dostat nad 20 stupňů Celsia. Na začátku příštího týdne se ale podle týdenní předpovědi opět ochladí.

O víkendu už půjdou teploty opět nahoru

I druhý dubnový víkend přinese velmi příjemné teploty, které budou atakovat letní hodnoty. V sobotu bude polojasno až oblačno, místy přeháňky. Ranní teploty 11 až 7 °C. Denní teploty 20 až 24 °C. V neděli bude polojasno. Ranní teploty 11 až 7 °C. Denní teploty 20 až 24 °C.

První dubnová dekáda přinese nejvyšší teploty

Hned příští pondělí ale počasí u nás s největší pravděpodobností ovlivní studená fronta a teploty půjdou opět dolů a vypadá to, že tentokrát ochlazení vydrží daleko déle – v odpoledních maximech se budou teploty plně pohybovat do 15 °C a také oblačnost bude hodně proměnlivá. Na návrat letních nebo dokonce tropických teplot to nejméně do 25. dubna nevypadá.