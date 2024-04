V pásu od jižních Čech přes Českomoravskou vrchovinu k severu Čech může být v noci na čtvrtek až minus 3 st., mráz může poškodit kvetoucí stromy. Po mnoha nadprůměrně teplých týdnech a po tzv. letních dnech přišlo chladnější období, než je pro tuto roční dobu obvyklé. Do sobotní půlnoci by mělo napadnout na hřebenech nejvyšších hor i několik desítek cm. Nejvíc patrně na Šumavě a v Krkonoších - možná i kolem 30 cm nového sněhu, varuje Český hydrometeorologický ústav.

Na horách se objevuje sněžení a i v nižších polohách se mohou přechodně vyskytnout sněhové vločky nebo krupky, zejména v intenzivnějších přeháňkách. Ty nás budou provázet dnes i v dalších dnech. Na srážky nejbohatší, zdá se, budou pátek a sobota. Přeháňky na naše území přinesou potřebnou vláhu a snad i radost milovníkům zimního počasí na horách.

Do sobotní půlnoci by mělo (zejména během srážkové epizody v pátek) napadnout na hřebenech nejvyšších hor i několik desítek cm. Nejvíce patrně na Šumavě a v Krkonoších - možná i kolem 30 cm nového sněhu. V sobotu navíc bude během dne sněžit i dál.



Hydrometeorologové ale vydali výstrahu i pro část území mimo pohraničních hor. „V noci na čtvrtek (18. 4.) bude teplota především ve východních a severovýchodních Čechách, na Českomoravské vrchovině a na východě jižních Čech klesat na 0 až -3 °C. Mráz může poškodit kvetoucí ovocné stromy, případně již vzešlou zeleninu,“ uvedli.



Již v noci na dnešek v Krkonoších napadlo několik centimetrů sněhu. T. Vyplývá to z informací Horské služby Krkonoše a meteorologů. Ochlazení přišlo do hor po předchozích velmi teplých dnech.

Na počátku minulého týdne v Krkonoších padaly teplotní rekordy. Například pro den 8. dubna na hřebenové Labské boudě naměřili rekordních 15,3 stupně Celsia. V Peci pod Sněžkou bylo v ten den rekordních 21,3 stupně. Dnes ráno bylo v Peci pod Sněžkou minus 0,7 stupně.

Sníh v noci na dnešek pokryl i svahy nad Pecí pod Sněžkou, Špindlerovým Mlýnem nebo horní partie Černé hory u Janských Lázní. Na Sněžce dnes ráno vál vítr o rychlosti přes 50 kilometrů v hodině. Kvůli tomu byla pocitová teplota na Sněžce kolem minus 14 stupňů, vyplývá z dat měřicí stanice Poštovny Anežka na vrcholu Sněžky. Na hřebenech byla ráno silná mlha.

Přes den se podle meteorologů na horách čekají sněhové přeháňky. K večeru by mělo srážek i oblačnosti ubývat. Teploty by se měly přes den v Krkonoších pohybovat od jednoho do čtyř stupňů.

