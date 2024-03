Do Česka se začalo od noci dostávat od jihozápadu velké množství saharského prachu. Zhoršuje ovzduší, zamlžuje oblohu a výrazně ovlivní dnešní maximální teploty, oznámil ráno na sociální síti X Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Dříve uvedl, že prach může teploty snížit, protože tlumí sluneční paprsky. Smogovou situaci ČHMÚ v průběhu dne nevyhlásil, protože koncentrace prachu v ovzduší podle očekávání brzy klesly. V podvečerních hodinách ale limity překročily. Smogová situace byla vyhlášena pro Jihočeský kraj, Vysočinu, na většině Moravskoslezského kraje a také v Brně. Lidé by měli úroveň znečištění sledovat a někteří by se měli vyhnout výraznější fyzické aktivitě.

„Budoucí vývoj je velmi nejistý, jedná se o poměrně nestandardní situaci. Koncentrace se mohou v dalších hodinách snižovat, ale také výrazněji zvyšovat,“ uvedli meteorologové.

„Pro Jihočeský kraj to je výjimečný jev, protože zde smogové situace míváme velmi málo,“ řekla ČTK Renata Uhlíková z českobudějovické pobočky ČHMÚ.

Dodala, že lidé mohou při pohybu venku vnímat určité komplikace. Například se jim může hůře dýchat, škrábat je v krku nebo pálit oči. Vizuálně saharský prach není příliš zřetelný, jen při pohledu do dáli se může na nebi objevovat žlutě zabarvený odstín. Připomíná například vzedmutí prachu nad polem při zemědělských pracích.

Smogová situace platila také na Ostravsku, Karvinsku. Frýdecko-Místecku a také na Třinecku. A od večerních hodin také v Brně. „Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil dvanáctihodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový a ve výhledu 24 hodin není předpokládán jeho pokles pod tuto hodnotu,“ uvedli meteorologové.

Ve zbytku dneška i v dalších dnech mohou podle meteorologů koncentrace prachu v ovzduší výrazněji stoupat i na jiných místech. Lidé by proto měli sledovat aktuální úroveň znečištění na webu ČHMÚ a děti, těhotné ženy, nemocní a lidé starší a s chronickým onemocněním dýchací nebo oběhové soustavy by se měli venku vyhnout výraznější fyzické aktivitě. Postup prachového znečištění ovzduší přes Česko zveřejnil v animaci na síti X Jáchym Brzezina z brněnské pobočky ČHMÚ.

Ceilometry, které pomocí laserového paprsku měří výšku a množství oblačnosti, ukazují podle meteorologů zvýšenou vrstvu odrazivosti paprsku ve výšce kolem dvou kilometrů. Prach se však zřejmě nepohybuje jen takto vysoko. „Na jihozápadě Čech se prach vyskytl ještě níže, a ovlivnil dokonce i přízemní koncentrace prachu,“ doplnil ČHMÚ.

Kvůli tomu, že se saharským prachem nepočítají předpovědní modely, dnes teploty nevystoupaly až na očekávaných 19 až 23 stupňů Celsia. První letní den tohoto roku už na konci března nenastal, loni ho meteorologové poprvé zaznamenali 5. května, a to jen na jediné stanici v Plzni.

Určité množství saharského prachu by se do Česka mohlo dostávat až do pondělního večera. Na sociální síti X o tom informoval Jáchym Brzezina z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Do Česka se začalo velké množství prachu dostávat v noci od jihozápadu. Zhoršuje ovzduší, zamlžuje oblohu a výrazně ovlivní dnešní maximální teploty.

Brzezina uvedl, že takový přenos částic atmosférou na velké vzdálenosti se odborně nazývá dálkovým transportem. Obecně lze podle něj říct, že se znečišťující látky mohou atmosférou šířit na velmi velké vzdálenosti, a to až tisíce kilometrů. Příkladem je právě přenos prachu ze Sahary, loni na konci června ale meteorologové zaznamenali i přechod částic z kanadských lesních požárů přes české území.

„Z pohledu kvality ovzduší nás toto často tolik netrápí, protože částice často přechází vysoko v atmosféře a kvalitu ovzduší u země neovlivní, navíc to není časté. Samozřejmě to ale není pravidlem, a pokud se částice dostanou do přízemní vrstvy atmosféry, koncentrace zejména těch větších částic - částic PM10 - mohou velmi výrazně stoupnout,“ upozornil Brzezina.

Jemné prachové částice PM10, u kterých je denní limit 50 mikrogramů na metr krychlový, dosahovaly podle meteorologických map dnes dopoledne například v Jihočeském kraji násobně vyšší hodnoty. Množství poletavých částic podle meteorologů zhoršilo kvalitu ovzduší. Saharský prach také způsobil změnu počasí. „Očekávali jsme pro dnešek možné překonání teplotních rekordů se slunečnou oblohou a hodnoty přes 20 stupňů Celsia, ale od rána bylo zataženo, což ovlivnil i saharský prach,“ řekla ČTK Renata Uhlíková z českobudějovické pobočky ČHMÚ.

I přes zataženou oblohu bylo na jihu Čech kolem 18 stupňů Celsia, což nebývá při podobném rázu počasí běžné. Proto někteří lidé venku chodí v šortkách nebo trikách s krátkým rukávem. „Saharský prach vzduch otepluje,“ řekla Uhlíková. Dodala, že jde o malé částice, které člověk okem nepostřehne. Jen při pohledu do dáli může někdo vidět nádech žluté barvy, což způsobuje saharský prach. Podle Brzeziny má při vyšších koncentracích obloha nádech do oranžova.

Kvůli tomu, že se saharským prachem nepočítají předpovědní modely, nemusí dnes podle meteorologů teploty vystoupat až na očekávaných 19 až 23 stupňů Celsia. Je tak méně pravděpodobné, že se teploty dostanou až k 25 stupňům, což by znamenalo první letní den tohoto roku už na konci března. Loni ho meteorologové poprvé zaznamenali 5. května, a to jen na jediné stanici v Plzni.

Prach ze Sahary hlásí také v zahraničí

Zvýšenou koncentraci saharského prachu ve vzduchu dnes hlásilo také Německo či Slovensko. Psala to zahraniční média a agentury. Velké množství saharského prachu se začalo dostávat do Česka během noci z jihozápadu. Ve Švýcarsku úřady odmítly obavy, že by velké množství prachu, které spadne na tamní hory, mohlo poškrábat při zimních sportech lyže.

O velkém množství saharského prachu nad Slovenskem psali tamní meteorologové. Podle nich se koncentrace prachu bude během dne ještě zvyšovat. „Na mnohých místech jsme pozorovali výrazný zákal, tedy snížení dohlednosti v důsledku vysoké koncentrace pevných částic,“ uvedl dnes dopoledne Slovenský hydrometeorologický ústav.

O typickém zákalu, který způsobuje saharských prach, informovala i německá meteorologická služba DWD, píše agentura DPA. Fenomén byl dnes pozorovatelný na mnohých místech v zemi, a to hlavně v její západní části. Podle meteorologů by mohl pokračovat i v průběhu neděle.

Švýcarsko zaznamenává velké množství saharského prachu již od pátku. „Příliv saharského prachu přináší velmi výrazné snížení slunečního svitu a viditelnosti,“ uvedli švýcarští meteorologové. Při dopadu na sníh ho prach zabarvuje do oranžové až červené barvy. Švýcarští meteorologové také dementovali zvěsti, že by snad prach na sněhu mohl poškrábat lyže při sportovních radovánkách v horách. Může však mít neblahý dopad na ledovce. Pokrývka prachu totiž snižuje schopnost ledovců odrážet sluneční paprsky a vede k zadržování více energie, což vede ke zrychlení tání ledovců, píše agentura AFP.

Saharský písek doprovází proudění teplého vzduchu z Afriky. Jeho vysoké koncentrace a nebe v okrové barvě dnes hlásila i města na východě Francie či v Itálii.