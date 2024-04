Duben, ještě ve sněhu budem. Tak by se mohla upravit pranostika na tento měsíc. Teploty skáčou z téměř tropických zpátky pod bod mrazu a lyžaři mohou slavit. Na horách napadne bílá peřina.

Apríl se opět ozval. Po neobvykle brzkém »létu« se vrací studené dny. Už v noci na včerejšek hřebeny hor pocukroval sníh. „Teploty budou podprůměrné, v ranních minimech budou klesat pod bod mrazu. Do konce týdne napadne na Šumavě a v Krkonoších až 30 cm sněhu,“ řekla Blesku meteoroložka Dagmar Honsová s tím, že víkend bude nejchladnější z celého dubna.

Nízké teploty se budou udržovat i v příštím týdnu. „I přes to, že poslední týden tohoto měsíce přinese mírný nárůst teplot a odpolední maxima se budou zastavovat mezi 12 až 16 °C, oblačnosti i srážek bude zůstávat relativně hodně,“ popsala Honsová. Na další předčasné tropy můžeme podle ní do května zapomenout.

Jak bude?

Dnes: Polojasno, místy déšť, od vyšších poloh sněžení. Den 7 až 11 °C.

Zítra: Oblačno až zataženo, déšť, od vyšších poloh sněhové srážky. Noc –2 až 2 °C, den 8 až 12 °C.

Sobota: Zataženo s deštěm, na horách sněžení. Noc –1 až 4 °C, den 5 až 9 °C.

Neděle: Oblačno až polojasno, místy déšť či sněžení. Noc –3 až 1 °C, den 6 až 10 °C.

Pozor na silnicích!

Návrat zimy dělá i neplechu na silnicích, které jsou kluzké. Tragicky skončila jízda řidičky (†47), která dostala v úterý večer smyk mezi obcemi Chlum a Máslojedy na Královéhradecku. „Vyjela do protisměru, sjela z komunikace a narazila do stromu. Byla letecky transportována do nemocnice, ale na následky zranění zemřela,“ uvedla včera policistka Iva Kormošová.