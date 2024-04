Riziko vzniku a šíření požárů zůstane kvůli vysokým teplotám a silnému větru do pátku na většině území Česka s výjimkou východu a jihozápadu. Zejména na Českomoravské vrchovině, v severovýchodní polovině Středočeského kraje a v oblasti Frýdlantského výběžku může vítr v nadcházejících hodinách dosahovat rychlosti až 70 kilometrů v hodině, někde bude hodně foukat i ve čtvrtek. Informoval o tom dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

V některých oblastech kvůli nebezpečí požárů už platí zákaz rozdělávání ohňů a Národní park České Švýcarsko omezil vstup turistů do lesa v nočních hodinách, aby předešel vzniku požárů v souvislosti s ilegálním nocováním a rozděláváním ohňů na území parku.

„Vzhledem k vysokým teplotám a silnějšímu větru bude riziko vzniku požárů přetrvávat až do pátku 3. května na většině území ČR s výjimkou Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje a krajního jihozápadu Čech,“ uvedli dnes meteorologové a doplnili, že ve čtvrtek, kdy má v některých částech být také silný vítr, budou situaci upřesňovat.

Dnešní nejvyšší teploty v ČR se budou pohybovat od 17 do 22 stupňů, ale kvůli větru bude podle meteorologů pocitová teplota zhruba o tři až pět stupňů nižší. Ve středu a ve čtvrtek má být až 24, případně 25 stupňů. V pátek by mělo už být méně, maximálně 22 stupňů a měly by se na většině území objevit přeháňky.

