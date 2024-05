Beran

Hvězdy stojí na vaší straně a na jde to na první pohled vidět. Ať už se pustíte do jakékoliv práce, tak se vám podaří na jedničku. Nadřízený s vámi počítá a vy jste za to moc rádi. Jediné, co vám schází, je dostatek fyzické energie. O víkendu se snažte relaxovat.