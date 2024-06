Rozvodněná řeka Úhlava uvěznila dnes odpoledne asi pětatřicetiletého muže uprostřed toku ve Štěnovicích u Plzně. „Nebylo možné se k němu dostat jiným způsobem než aktivovat vrtulník Letecké záchranné služby Líně s lezcem a vyzvednout muže pomocí podvěsu. Záchranáři na místě muže po vyzvednutí zkontrolovali, krom nižší teploty neutrpěl žádná zranění a mohl zůstat v péči rodiny doma,“ řekla ČTK mluvčí záchranné služby Mária Svobodová.

Kvůli vodě jsou aktuálně zavřené například silnice první třídy I/20 v Losiné u Plzně. U kruhového objezdu vlivem deště stekla voda z pole. „Komunikace je zcela uzavřená v obou směrech, zatopený je celý kruhový objezd. Komunikace uzavřena od OC Olympia do Losiné a z druhé strany na příjezdu od Štěnovic. Dále je uzavřena obec Starý Plzenec a kruhový objezd u OC Olympia,“ řekla Raindlová. Podle informací ČTK jsou zavřené také například silnice ze Starého Plzence do plzeňské části Koterov, kde se rozlévá Úslava.

Provoz mezi stanicemi Nezvěstice a Plzeň hlavní nádraží zajišťují náhradní autobusy. Podle mluvčího drážních hasičů Martina Kavky by se provoz mohl obnovit v úterý 4. června. Kvůli zvednutým hladinám řek varovala veřejnost i Plzeň.

Městská policie páskou zavřela vstup na náplavku na Radbuze v centru města, informoval magistrát. V Plzni a okolí je zavřeno několik silnic, kde se nahromadila voda, řekla ČTK policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Pád stromu a zaplavená trať

„Na trati 191 mezi Plzní a Starým Plzencem došlo k podmáčení a sesutí svahu a pádu stromu na trať. Provoz je zastaven. Odhad závalu je cca 15krát pět krát 0,8 metru, cca 36 metrů krychlových. Správa tratí na místo povolá techniku na odbagrování sesuvu. Předpoklad obnovení provozu je v úterý 4. června,“ uvedl Kavka. Voda podle něj zastavila provoz na železnici také v úseku Domažlice - Kdyně, kde zaplavila přejezd.

Vydatné lijáky zkomplikovaly dopravu na západě Čech (2.6.2024) Autor: ČTK / Hasiči Správy železnic

Po vydatných deštích má nyní v kraji Radbuza třetí povodňový stupeň ve Staňkově na Domažlicku, v Plzni má řeka první povodňový stupeň v části Lhota a na odtoku z nádrže České údolí. Druhé povodňové stupně jsou na Úslavě v Koterově a na Úhlavě ve Štěnovicích. První stupně jsou na Úhlavě v Tajanově na Klatovsku, na Úslavě v Prádle na jižním Plzeňsku a na Ostružné v Kolinci na Klatovsku.

Nezdržujte se v blízkosti řeky, varují občany

Plzeň varuje občany, aby se nezdržovali v těsné blízkosti řeky, která se místy vylévá do krajiny. „Velmi naléhavě vás žádám, nevstupujte do blízkosti vodního toku. Břeh je podmáčený, a přestože to tak nevypadá, voda má obrovskou sílu. V žádném případě nenechávejte u řeky děti ani zvířecí mazlíčky bez dozoru. Voda již dnes v Plzni kulminuje, situace by se měla zlepšovat,“ uvedl na sociálních sítích primátor Roman Zarzycký (ANO).

Vydatné lijáky zkomplikovaly dopravu na západě Čech (2.6.2024) Autor: ČTK / Chaloupka Miroslav

Nad Plzní a okolím se dopoledne přehnala silná srážka. Podle Českého hydrometeorologického ústavu spadlo v Plzni - Mikulce za hodinu 9,5 milimetrů vody, podobně silný déšť byl mezi 12:00 a 13:00 také v Rokycanech.

Hasiči mají dnes v kraji přes 30 výjezdů. V Plzni například čerpali vodu v Koterově na návsi. Kvůli laguně pod Rondelem stál dočasně provoz na Karlovarské třídě, uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová. Vodu aktuálně čerpají hasiči také například v Letkově u Plzně nebo pod viaduktem ve Starém Plzenci.

