Vydatné deště zastavily dnes odpoledne provoz na železnici mezi Plzní a Starým Plzencem na trati do Strakonic. Trať je zaplavená, sesunula se půda a na koleje spadl strom, uvedly České dráhy.

Ve Štěnovicích u Plzně musel mladého muže, kterého uvěznila uprostřed toku rozvodněná řeka Úhlava, zachraňovat vrtulník . Muž neutrpěl žádné zranění.

Meteorologové varují, že v Česku dál hrozí silné bouřky, může je doprovázet místy i krupobití.

Zásah bleskem v neděli odpoledne zranil v Liberci ve čtvrti Vratislavice 18 lidí včetně dětí ve věku od dvou do 16 let. Několik ze zraněných záchranáři oživovali, způsobená zranění jsou ale spíše lehká.

Neštěstí se stalo v zámeckém parku při dětském dni, kde blesk uhodil do jednoho ze stromů. Liberecká nemocnice přijala osm dětí a sedm dospělých, jablonecká nemocnice dvě osoby. Jedno malé dítě přepravil vrtulník preventivně do pražské nemocnice v Motole.

Muže uvěznia rozvodněná Úhlava

Rozvodněná řeka Úhlava uvěznila dnes odpoledne asi pětatřicetiletého muže uprostřed toku ve Štěnovicích u Plzně.

„Nebylo možné se k němu dostat jiným způsobem než aktivovat vrtulník Letecké záchranné služby Líně s lezcem a vyzvednout muže pomocí podvěsu. Záchranáři na místě muže po vyzvednutí zkontrolovali, krom nižší teploty neutrpěl žádná zranění a mohl zůstat v péči rodiny doma,“ řekla ČTK mluvčí záchranné služby Mária Svobodová.

Zavřené silnice, stojící vlaky

Kvůli vodě jsou aktuálně zavřené například silnice první třídy I/20 v Losiné u Plzně. U kruhového objezdu vlivem deště stekla voda z pole.

„Komunikace je zcela uzavřená v obou směrech, zatopený je celý kruhový objezd. Komunikace uzavřena od OC Olympia do Losiné a z druhé strany na příjezdu od Štěnovic. Dále je uzavřena obec Starý Plzenec a kruhový objezd u OC Olympia,“ řekla Raindlová. Podle informací ČTK jsou zavřené také například silnice ze Starého Plzence do plzeňské části Koterov, kde se rozlévá Úslava.

Provoz mezi stanicemi Nezvěstice a Plzeň hlavní nádraží zajišťují náhradní autobusy. Podle mluvčího drážních hasičů Martina Kavky by se provoz mohl obnovit v úterý 4. června. Kvůli zvednutým hladinám řek varovala veřejnost i Plzeň.

V Plzni uzavřeli náplavku

Městská policie páskou zavřela vstup na náplavku na Radbuze v centru města, informoval magistrát. V Plzni a okolí je zavřeno několik silnic, kde se nahromadila voda, řekla ČTK policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Po vydatných deštích má nyní v kraji Radbuza třetí povodňový stupeň ve Staňkově na Domažlicku, v Plzni má řeka první povodňový stupeň v části Lhota a na odtoku z nádrže České údolí.

Plzeň varuje občany, aby se nezdržovali v těsné blízkosti řeky, která se místy vylévá do krajiny. „Velmi naléhavě vás žádám, nevstupujte do blízkosti vodního toku. Břeh je podmáčený, a přestože to tak nevypadá, voda má obrovskou sílu. V žádném případě nenechávejte u řeky děti ani zvířecí mazlíčky bez dozoru. Voda již dnes v Plzni kulminuje, situace by se měla zlepšovat,“ uvedl na sociálních sítích primátor Roman Zarzycký (ANO).

Vydatné lijáky zkomplikovaly dopravu na západě Čech (2.6.2024) Autor: ČTK / Chaloupka Miroslav

Nad Plzní a okolím se dopoledne přehnala silná srážka. Podle Českého hydrometeorologického ústavu spadlo v Plzni - Mikulce za hodinu 9,5 milimetrů vody, podobně silný déšť byl mezi 12:00 a 13:00 také v Rokycanech.

Hasiči v Plzni čerpali vodu v Koterově na návsi. Kvůli laguně pod Rondelem stál dočasně provoz na Karlovarské třídě, uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová. Vodu aktuálně čerpají hasiči také například v Letkově u Plzně nebo pod viaduktem ve Starém Plzenci.

Polámané stromy ve východních Čechách

Práci přidalo počasí rovněž hasičům ve východních Čechách. Místy silné bouřky dnes lámaly stromy a větve v Královéhradeckém kraji. Hasiči měli kvůli tomu výjezdy hlavně na Náchodsku a Rychnovsku. Na většině míst už jednotky čerpání vody ukončily.

"Hasiči jsou však stále v Černilově, kde ohrožuje voda a bahno z polí část rodinných domů," uvedli vpodvečer na síti X.

Zatopené sklepy

Hasiči ve středních Čechách dnes kvůli dešti vyjížděli k sedmi desítkám událostí, nejčastěji čerpali vodu nebo odstraňovali spadlé stromy. Večer zasahovali hlavně v Mníšku pod Brdy u Prahy, kde voda mimo jiné zaplavila podchod pod dálnicí D4, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Tomáš Bakalář.

Voda z polí ohrožovala domy

V Olomouckém kraji hasiči v neděli odpoledne po přívalové bouřce vyjížděli do Velkého Týnce na Olomoucku. Voda z polí tam zaplavila několik ulic na okraji obce a ohrožovala rodinné domy. "Na exponovaná místa instalujeme pytle s pískem," informovali hasiči dnes vpodvečer.

Bouřky se do Česka pravděpodobně vrátí v pondělí odpoledne. Dnes vydaná výstraha Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚ platí pro většinu země s výjimkou severozápadní poloviny Čech.

Do pondělního poledne zůstává v platnosti i výstraha před povodněmi v Plzeňském kraji. Nejvíce ohrožené vzestupem hladin je Domažlicko, okolí Horšovského Týna a Stodu.

