Blíženci

Dnes mějte oči na stopkách, protože se seznámíte s někým znalým. Ten vám pomůže vyřešit finanční či profesní trable. Ani náhodou si nic nevymýšlejte a vše řekněte po pravdě. Kdybyste si něco přikrášlili, nedopadlo by to dobře. Zbavte se všeho, co váš tíží.