Lev

Zbavte se chmurným myšlenek a bude se vám neskutečně profesně dařit. Nadřízený si vás stále dobírá a co chvíli vás zaskočí zvláštním požadavkem, jenomže to vás nesmí šokovat. Nediskutujte o tom a úkol splňte. Rozčilování by vám v ničem nepomohlo.