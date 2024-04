Česko zásáhl na duben extrémně teplý víkend a zažilo letošní první tropický den, stanice Praha - Komořany ohlásila 30,6 stupně Celsia, uvedl ČHMÚ . Loni byl první tropický den 18. června. Nejvyšší teplotu v ČR dnes naměřili v Č. Budějovicích, tropických 30,9 stupně C. Na jihu Čech padly rekordy na všech stanicích měřících aspoň 30 let.

Česko dnes zažívá letošní první tropický den, kdy teploty dosáhnou alespoň 30 stupňů Celsia; na stanici Praha - Komořany zaznamenali meteorologové 30,6 stupně Celsia. Do dneška byl první tropický den v roce zaznamenán nejdříve 17. dubna, a to v roce 1934, tehdy bylo ve Vlašimi právě 30 stupňů Celsia. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na facebooku. Loni nastal první tropický den 18. června.

Teploty dnes podle meteorologů stoupají ještě výš než v sobotu a opět přepisují rekordy. „Na více než polovině měřících stanic zaznamenáváme takzvaný letní den, kdy je maximální teplota 25 stupňů Celsia nebo vyšší. Na řadě stanic je ale podstatně tepleji, dokonce jsme již na stanici Praha-Komořany odečetli hodnotu 30,6 stupně Celsia,“ uvedl ČHMÚ.

🌡️Jak jsme již uvedli dříve, velmi teplé jižní až jihozápadní proudění způsobilo, že dnes byly opět přepisovány rekordy maximálních teplot. Nová extrémní hodnota byla zaznamenána na téměř všech stanicích měřících alespoň 30 let (tzn. 159 ze 167).

Nejvyšší teplotu v ČR dnes naměřili v Č. Budějovicích, tropických 30,9 stupně C. Na jihu Čech padly rekordy na všech stanicích měřících aspoň 30 let.

Ve středních Čechách dnes padly teplotní rekordy na všech stanicích měřících déle než 30 let, tedy na 16. Nejtepleji bylo v Čáslavi - Novém Městě, kde teplota o jednu desetinu stupně Celsia překročila 30 stupňů, tedy hodnotu pro tropický den. Překonán tak byl tamní rekord z roku 1926, který byl 26,5 stupně Celsia, řekla ČTK Petra Sýkorová z ČHMÚ.

Teplotní rekordy pro dnešní den byly překonány na všech meteorologických stanicích v Libereckém a Ústeckém kraji, které měří déle než 30 let. S výjimkou hor byl všude na severu Čech takzvaný letní den, to znamená s teplotou nad 25 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo dnes na severu Čech v Doksanech na Litoměřicku, kde se rtuť teploměru dostala na 28,5 stupně Celsia. Předchozí denní maximum z roku 2011 tam bylo překonáno o 2,9 stupně Celsia. ČTK o tom dnes informovala Jana Ehertová z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

V Plzeňském kraji dnes padly teplotní rekordy také na všech 20 stanicích Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nejtepleji bylo v Plzni-Bolevci, a to 27,3 stupně Celsia, o 2,2 stupně více než při dosavadním rekordu ke stejnému datu v roce 2011. Také v Karlovarském kraji zaznamenali meteorologové, a to i přes vysokou denní oblačnost, rekordy na 11 z celkem 13 měřicích stanic. ČTK to dnes řekl Martina Adamovský z plzeňské pobočky ČHMÚ.

A kdy přijde zlom? „Velmi teplé jihozápadní proudění bude mít zelenou i počátkem příštího týdne. Ukončí je až přechod vlnící se studené fronty, která počasí u nás začne zřejmě ovlivňovat během úterního večera,“ řekla meteoroložka Dagmar Honsová. Ještě v pondělí a v úterý vystoupí teploty až k až 27 °C. Ve středu přijde déšť nebo přeháňky a ochlazení na 13 až 17 °C.

Už teď je příroda v Česku asi měsíc „napřed“, což je znát například na pylové předpovědi. Rozkvetly už i břízy, které alergiky běžně trápí obvykle až v květnu.