Do Česka dorazily silné bouřky, nyní postupují do středních a severních Čech, dále také na východ. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) upozornil na výskyt velkých kroupů, které mohou dosahovat až 10 cm. Kromě toho na sociální síti X informoval o vzniku supercel, podle ČHMÚ jen tak nezeslábnou. Občané byli vyzváni k opatrnosti. Hasiči ve Středočeském kraji měli nejvíc práce na Mladoboleslavsku a Nymbursku. Zasahovali u padlých stromů a čerpání vody.

Do Česka dorazily silné bouřky, z Pošumaví postupují do středních a severních Čech a také na východ, informuje ČTK.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na svém účtu na sociální síti X informoval o aktuálním vývoji počasí, upozornil na přítomnost velkých kroupů. „Explozivní vývoj pokračuje i směrem do severních Čech. V supercelách jsou hlavně velké kroupy i přes 5 cm, výjimečně mohou dosahovat až k 10 cm,“ stojí na síti X.

Lidé by si měli dávat pozor téměř po celém Česku. „Pozor víceméně v celých Čechách kromě západní poloviny. Bouřky postupují k severovýchodu/východu a později k večeru se patrně budou slévat do ucelenějšího systému s rizikem velkoplošných škod větrem,“ napsal ČHMÚ.

Na bouřky je vydán nejvyšší stupeň výstrahy. ČHMÚ také obzvláště upozornil na supercely: „Tyto supercely jen tak nezeslábnou.“

Co se týče vzniku tornád, šance je sice nízká, avšak určité riziko jejich vytvoření existuje. „Tornáda jsou málo pravděpodobná vzhledem k relativně vysoké základně oblačnosti, nicméně zejména zpočátku v izolovaných supercelách nebo v případě jejich slučování je nemůžeme vyloučit. I tak je ale šance na silné tornádo velice malá," popsal ČHMÚ.

Zasahují hasiči

V souvislosti s výstrahou ČHMÚ před silnými bouřkami, zasahovali středočeští hasiči celkem u 26 padlých stromů a 3 čerpání vody. Nejvíce událostí bylo na Mladoboleslavsku a Nymbursku.

Také hasiči na jihu Čech se potýkali s následky silných bouřek. Asistovali u spadlých stromů na Jindřichohradecku (Mníšek, Děbolín, Příbraz, Rodvínov, Lodhéřov, Číměř) pročišťovali svody v domě v Táboře, čerpali vodu z laguny na parkovišti ve Veselí nad Lužnicí ze sklepů v Albrechticích nad Vltavou.

Už je to tady? Od 17:30 hodin:

✅️6 spadlých stromů na Jindřichohradecku (Mníšek, Děbolín, Příbraz, Rodvínov, Lodhéřov, Číměř)

✅️pročištění svodů v domě v Táboře

✅️čerpání laguny na parkovišti ve Veselí nad Lužnicí

✅️čerpání vody ve sklepech v Albrechticích nad Vltavou — HZS Jihočeského kraje (@HZS_jihocesky) June 21, 2024

Kvůli bouřce jezdí nepravidelně vlaky mezi Táborem a Horní Cerekví. Hasiči také čerpali vodní lagunu, která vznikla na parkovišti ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku.

Do Česka dnes odpoledne dorazily silné bouřky, první vznikly v Pošumaví a postupovaly k severovýchodu směrem do středních a dál do severních Čech a také na východ směrem na Vysočinu. Padat mohou výjimečně až deset centimetrů velké kroupy, uvedli meteorologové.

