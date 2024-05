Na některých místech Česka udeřily v neděli odpoledne velmi silné bouřky. Zatímco v severních Čechách zaznamenali meteorologové supercelu, na Nymbursku padaly obří krouppy. Měly průměr až 4 centimetry. Bouřky hrozí na většině území, vyskytují se ale jen ojediněle v malých oblastech. Oznámil to dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Krupobití se prohnalo Nymburskem, bouřka postupuje do východních Čech. Kroupy měly podle meteorologů až čtyři centimetry. Krupobití se objevilo i na Děčínsku.

Aktualizovaná výstraha platí do půlnoci do půlnoci pro skoro celé území Česka s výjimkou většiny Jihomoravského kraje, jihovýchodu Vysočiny a jihozápadní části Zlínského kraje. „Bouřky se mohou vyskytnout téměř kdekoli na území České republiky, ale jen lokálně, na malém území. To znamená, že většina lidí se s bouřkou dnes nesetká,“ sdělili meteorologové.

Bouřky budou zejména v Čechách postupovat rychle, takže je podle ČHMÚ riziko přívalových srážek spíše nižší. Kromě krup a deště se může objevit také silný vítr. Lidé by si proto měli dát pozor například na možné pády ulomených větví stromů.

Už ráno a dopoledne se bouřky objevily nad částí Moravy a na Vysočině. Škody nenapáchaly.

Video Video se připravuje ... Bouřky a lijáky na jihu Čech: Voda zaplavila silnici v Českých Budějovicích HZS Jihočeského kraje