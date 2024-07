Velmi silné bouřky s přívalovým deštěm, krupobitím a nárazovým větrem v neděli zasáhly hlavně východní polovinu země. Odpoledne a večer dorazily do východní části Čech a na západ Moravy a Slezska, varování bylo platné až do noci na pondělí.

Výjezdy spojené s bouřkou hasiči evidovali v Jihomoravském kraji po 15:00. „V drtivé většině jde o popadané stromy či větve, a to na Brněnsku, především u Tišnova, a také na Blanensku,“ uvedl Mikoška. S odstraňováním stromů je spjato na 40 událostí, dalších šest je čerpání vody, zbylé jsou odstraňování nebezpečných stavů. Mezi ně patří i odstranění či zajištění plechu na střeše školní tělocvičny v oblasti Tišnova.

Bouřky v ČR: V Královéhradeckém kraji popadaly stromy (30.6.2024) Autor: X - HZS Královéhradecký kraj

Problémy byly i na kolejích, podle webu Českých drah stál provoz na trati 250 v úseku Tišnov - Řikonín kvůli poruše zabezpečovacího zařízení po bouřce.

Aktuální výstraha meteorologů na velmi silné bouřky tam skončí až hodinu po půlnoci.

Problémy v Královéhradeckém kraji

Odpolední bouřky po tropickém víkendu v Královéhradeckém kraji lámaly stromy a větve, které místy komplikovaly silniční provoz. Za nedělní odpoledne do 18:00 hasiči v kraji měli přes 20 výjezdů souvisejících s počasím, vyplynulo z informací hasičů. Nejsložitější situace v Královéhradeckém kraji byla kvůli bouřkám na Rychnovsku. Aktuální výstraha meteorologů na velmi silné bouřky s přívalovým deštěm, krupobitím a nárazovým větrem pro východní polovinu ČR skončila hodinu po půlnoci.

Například odpoledne pád stromu na silnici v Dobrušce na Rychnovsku, v městské části Pulice, poničil elektrické vedení. Silnice byla neprůjezdná. Hasiči odstraňovali popadané stromy a větve také ze silnice v obci Sněžné, Rokytnici v Orlických horách nebo ve Skuhrově nad Bělou, v části Svinná.

Laguny a popadané stromy

Hasiči v Olomouckém kraji zasahovali v neděli večer za hodinu a půl kvůli bouřkám u 95 událostí. Šlo hlavně o popadané stromy, vytahovali také auto z laguny, která vznikla, někde jsou poškozené střechy. ČTK to řekl mluvčí hasičů Radek Buryánek.

„Začalo to zhruba před hodinou a půl. Bouřky přechází přes celý kraj, aktuálně přes Přerovsko a Prostějovsko,“ uvedl mluvčí v 19:00. „V Tovačově řešíme uvolněnou střechu, to samé v Prostějově,“ uvedl mluvčí. Informace o tom, že by byly výrazně zasaženy obce na Přerovsku, které postihly ve čtvrtek večer bleskové povodně, zatím nemá. Přívalová vlna tam ve čtvrtek zasáhla sedm obcí, bleskové povodně způsobily rozsáhlé škody.

Škody hlásí i z Pardubic. „Od 15h evidujeme na 70 technických pomocí. Jedná se především o čerpání vody a spadlé stromy. V Ústí nad Orlicí spadl strom na dvě osobní auta.“

Vlaky na Vysočině stály

Hasiči měli v neděli odpoledne na Vysočině kvůli bouřkám okolo stovky výjezdů, nejčastěji odklízeli spadlé stromy na Třebíčsku. Ve Velké Bíteši na Žďársku zajišťovali poškozenou střechu panelového domu. Uvedli to na webu. Kvůli stromu vyvrácenému na trať nejezdí od 16:00 vlaky mezi stanicemi Náměšť nad Oslavou a Studenec. České dráhy tam nasadily autobusy. Na této trati mezi Třebíčí a Brnem by měl být provoz vlaků podle drah obnovený okolo 21:00.

Na železniční trati z Třebíče do Jihlavy omezila okolo 19:30 provoz porucha lokomotivy.

Kvůli bouřkám s deštěm zasahovali hasiči na Vysočině od 15:00 kromě Třebíčska nejčastěji na Žďársku. Na některých místech museli také čerpat vodu ze sklepů. Po 19:00 odstraňovali stromy například v Jiraticích, Radoticích, Naloučanech, Jemnici a Čikově na Třebíčsku nebo v obci Křoví na Žďársku.

👉Dnes nás čeká další výrazná bouřková situace. Před studenou frontou přes naše území zvolna postupuje k východu oblast konvergence - sbíhavosti proudění. Ta se bude vyskytovat horkém, vlhkém vzduchu s velkým množstvím energie dostupné pro… pic.twitter.com/igfqCSzNQL — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) June 30, 2024

Aktuální výstraha meteorologů na velmi silné bouřky tam vypršela až hodinu po půlnoci. Přes den ve východní polovině Čech, na Moravě a ve Slezsku se v bouřkách mohou vyskytnout nárazy větru kolem 90 km/h, větší kroupy a přívalové srážky s úhrny kolem 50 mm, ojediněle i vyššími,“ varuje expert na webu Českého hydrometeorologického úřadu.

Během nedělního odpoledne se začaly bouřky objevovat v okolí Pardubic, Hradce a na východě od Český Budějovic. „Vyskytují se i intenzivnější bouřky s možností krupobití. Vývoj bude pokračovat během odpoledne dál na východ s tím, jak se bude linie konvergence posouvat,“ informuje ČHMÚ na sociální síti X.

„Pozor, některé bouřky jsou a budou velmi silné,“ dodává expert přímo z terénu, kde je v pozadí slyšet velmi silný vítr. Ukazuje i silně zataženou oblohu.

Na sociálních sítích začaly kolem čtvrté odpoledne lidé sdílet videa a fotografie krupobití. Především z Královéhradeckého kraje, Vysočiny a Jindřichohradecka. Malé kroupy a silný déšt lidem ničil zahrádky.

Kvůli bouřkám s deštěm zasahovali hasiči od 15:00 kromě Třebíčska nejčastěji na Žďársku. Stromy odstraňovali například v Budišově, Tasově, Dolní Rožínce, Smrku, Cidlině a Dolních Vilémovicích.

„Evidujeme 90 událostí. Nejčastěji popadané stromy. Nejvíc práce je na Brněnsku, Blanensku a Vyškovsku. Na Vyškovsku jde především o čerpání vody a to hned několikrát v Ivanovicích na Hané. Události momentálně bez zranění,“ uvádí na sociální síti X hasiči Jihomoravského kraje.

Bouřky mají pokračovat i v pondělí, především na Moravě a ve Slezsku. Očekává se ale pád teplot k maximu 24 °C, na západě kolem 18 °C. Znatelné ochlazení by mělo přetrvat až do konce týdne.

