Do Česka po tropických třicítkách dorazily od západu bouřky. Meteorologové rozšířili výstrahu i před přívalovým deštěm, větrem a kroupami. Na Nymbursku zemřel po pádu větve 57letý muž, vážné zranění asi třicetiletého muže si vyžádal pád stromu v Praze. Hasiči evidují desítk výjezdů v řadě krajů.

Sobota byla ve znamení tropického léta. Teploty stoupaly nad třicítku. Meteorologové ale varovali před návratem místy i silných bouřek.

V neděli meteorologové očekávají návrat k nižším teplotám, překročit by neměly 22 °C, na jihovýchodě Moravy 26 °C. Předpověď hlásí místy občasný déšť nebo přeháňky, večer od jihozápadu přibývání srážek. Zejména na východě se ojediněle opět mohou objevit bouřky.

12 zraněných na festivalu v Jihlavě

Na festivalu v Jihlavě se v noci na naděli v tlačenici u vchodu zranilo nejméně 12 osob. Lidé areál v panice opouštěli, když se začala prohýbat střecha nafukovacího stanu, policie o tom informovala na síti X.

V Jihlavě v sobotu končil 10. ročník Vysočina festu. Bouřky způsobily problémy, vypadla elektřina. „Po výpadku proudu se začala prohýbat střecha nafukovacího stanu. Po výzvě pořadatelů k opuštění stanu se lidé panicky hrnuli ke vchodu a došlo ke zranění minimálně 12 osob,“ uvedla policie.

Zranění účastníků jihlavského festivalu nejsou vážná. V nemocnici podle záchranářů skončilo sedm lidí.

Muže zabil padající strom

Tragédie se navečer odehrála v Bobnici na Nymbursku. Na 57letého muže tam spadla větev. „Starší muž bohužel svým zraněním na místě podlehl,“ řekl Blesku mluvčí středočeských záchranářů Marek Hylebrant.

V Praze 4 spadl podle záchranářů strom na dva lidi. Muž utrpěl vážné mnohočetné poranění včetně vážného úrazu hlavy. Záchranáři ho uvedli do umělého sánku a transportovali do nemocnice. Mladá žena utrpěla lehké zranění a šok, uvedla záchranná služba.

„Hasiči zasahovali v ulici U Kempinku. Dvě osoby byly předány do péče záchranářů, my jsme následně odstranili strom z cyklostezky,“ řekla Blesku mluvčí pražských hasičů Kateřina Suchánská s tím, že v souvislosti s počasím řešili hasiči v Praze dosud sedm případů.

Video Video se připravuje ... Strom v Praze zranil mladého muže. (6. července 2024) Aktu.cz

„V oblasti Prahy a části Středočeského kraje se vyskytují velmi silné bouřky, při kterých může napršet přes 30 milimetrů za 30 minut,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) před 19:00. Vlakovou dopravu zastavil strom spadlý na koleje mezi Žvahovem a stanicí Praha-Smíchov. Lanovka v zoo kvůli silnému větru ukončila kolem 18:30 provoz o půlhodinu dříve než obvykle.

Pražští hasiči do 20:30 v souvislosti s bouřkou zasahovali u 12 případů, oznámili na síti X. „Převážně se jednalo o popadané stromy a větve nebo úklid vozovky od kamení. Nejvíce byla zasažena oblast Braníku a Modřan,“ uvedli.

Vichr na severu Čech

Hasiči na severu Čech řešili od sobotních 17:00 do nedělní osmé ranní v souvislosti s bouřkou a silným větrem více než 70 událostí, hlavně odklízeli popadané stromy.

V Ústeckém kraji v podvečer spadlé stromy zastavily také provoz na železniční trati Obrnice - Počerady, vlaky tam nabíraly zpoždění. Provoz tam byl ale ještě v sobotu večer obnoven.

V Ústeckém kraji vyjížděli hasiči k 58 událostem, kde bylo třeba odklidit spadlý strom. „Většinou je hasiči odklízeli z komunikací, strom také spadl na zaparkovaná auta, nikomu se ale nic nestalo,“ doplnil mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Lukáš Faják. Nejvíc událostí řešili podle něj hasiči na Ústecku, kde odklízeli 19 spadlých stromů, rušno měli také na Žatecku a Litoměřicku. Naopak nejméně zásahů bylo na Mostecku.

Pro oblasti Podbořan, Chomutova, Kadaně, Žatce, Loun, Mostu a Litvínova v Ústeckém kraji vydali meteorologové v sobotu v podvečer výstrahu před silnou bouřkou a kroupami a nárazy větru až 85 kilometrů v hodině. To se naštěstí nepotvrdilo, vítr tam podle aktuálních informací z webu dosahoval v nárazech do 65 kilometrů v hodině. Podle srážkoměrných stanic spadlo v kraji většinou do deseti milimetrů srážek.

V Karlovarském kraji na dvou tratích a v Ústeckém na jedné omezily provoz vlaků spadlé stromy, vyplývá z informací Správy železnic na síti X.

Po jedné trati zneprůjezdnily stromy spadlé na koleje také v Plzeňském a Středočeském kraji a v Praze. „V oblasti Prahy a části Středočeského kraje se vyskytují velmi silné bouřky, při kterých může napršet přes 30 milimetrů za 30 minut,“ uvedl ĆHMÚ před 19:00. V té době pro následující dvě hodiny očekával vítr s nárazy kolem 90 km/h na severovýchodě Ústeckého a na severozápadě Středočeského kraje.

Jižní Čechy: Blesk zapálil strom

„Přes noc přibyly další dva zásahy na popadané stromy, celková bilance bouřkových výjezdů je tedy sedm odstranění stromů. Po upřesnění původně uváděná dvě čerpání nesouvisela s bouřkami. U Radenína na Táborsku uhodil blesk do stromu, který spadl na silnici, nikdo zraněn,“ uvedl v neděli HZS Jihočeského kraje.

„U Mirotic blesk zapálil vzrostlý strom, hasiči požár kmene ve zhruba dvou metrech výšky rychle uhasili,“ dodali.

Video Video se připravuje ... Bouřky se prohnaly Českem: Záplavy ve Zlínském kraji. Evakuace i nebezpečné laguny HZS Zlínského kraje