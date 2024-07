Od pátku do neděle budou Česko i nadále trápit bouřky, v pátek hrozí dokonce i kroupy, varoval meteorolog Českého hydrometeorologického úřadu (ČHMÚ). První bouřky s lijáky dorazily odpoledne. Na několika železničních tratích spadlé stromy po bouřce zastavily vlaky, po vydatném dešti se vytvořila laguna na dálnici D1 za Prahou. V Krahulčí na Jihlavsku domy zatopila voda, když kvůli přívalovému dešti přetekl rybník. Dva lidé kvůli bouřce utrpěli zranění - jeden byl na Brněnsku motorkář, druhý člověk stanoval v kempu na Znojemsku, oba skončili v nemocnici.

Pásmo silných bouřek, které dnes vpodvečer přešlo přes jižní Moravu, zkomplikovalo na řadě míst v regionu dopravu. Jihomoravští hasiči do 20:00 evidovali na 150 výjezdů, z toho 114 se týkalo spadlých stromů. Nejvíc zásahů měli zatím na Brněnsku, řekl večer ČTK mluvčí hasičů Petr Příkaský.

„Hlášení začala chodit přibližně v 17:45, po 18:00 jich ale začalo výrazně přibývat. Nejčastěji jsme do 19:00 odstraňovali stromy ze silnic na Brněnsku, a to ve 30 případech, na Blanensku to bylo 22 případů. Dalších 12 výjezdů v kraji bylo k odstranění nebezpečných stavů, tedy například uvolněné antény nebo plachty, nešlo ale o vážnější potíže,“ shrnul Příkaský. Ke 20:00 počet výjezdů vzrostl, kromě 114 stromům spadlých na silnici zasahovali hasiči také v 19 případech u odstranění nebezpečných stavů a na 11 místech čerpali vodu.

Kvůli stromu spadlému přes silnici mezi Ořechovem a Střelicemi na Brněnsku se zranil motorkář, uvedl mluvčí jihomoravských policistů Petr Vala. „Muže jsme po ošetření na místě převezli na urgentní příjem FN Brno s podezřením na těžká zranění,“ doplnil mluvčí záchranářů Lukáš Dvořáček.

Druhým zraněným je obyvatel stanu v kempu ve Vémyslicích na Znojemsku. „V kempu spadly stromy na dvě auta a stan, jeho obyvatel utrpěl zranění, záchranáři jej převezli do nemocnice k dalšímu ošetření,“ doplnil Příkaský.

Hrozba záplav

Řeka Želetavka v Jemnici na Třebíčsku vystoupala po 20:00 po dnešních intenzivních bouřkách na nejvyšší, třetí povodňový stupeň. Hrozí tam záplavy, Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) večer vydal pro tuto oblast výstrahu na povodňové ohrožení s extrémním stupněm nebezpečí. Upozornil nicméně, že v oblasti už neprší a řeka má v nejbližší době kulminovat. Hasiči už odpoledne v Jemnici na několika místech odčerpávali vodu.

Potíže na D1 i na železnici

Kvůli zaplavení části kruhového objezdu na křížení dálnice D11 a silnice I/35 v Plotištích u Hradce Králové je zhruba od 20:50 uzavřený výjezd z dálnice D11 ve směru od Jaroměře. Kruhový objezd je uzavřený i na příjezdu po silnici I/35 od Jičína k Hradci Králové a na výjezdu od Hradce Králové směrem na Prahu. Oznámily to Ředitelství silnic a dálnic a policie. Dálnice průjezdná je.

Spadlé stromy na trať odpoledne podle webu Českých drah zastavily železniční dopravu ve středních Čechách na trati Praha-Čerčany mezi Vraným nad Vltavou a Davlí a v úseku Čísovice - Měchenice. Omezení tam má trvat zřejmě do večera. Nepříznivé počasí způsobilo problémy i na některých dalších tratích například u Havlíčkova Brodu na Vysočině nebo u jihočeského Protivína na trati Plzeň - České Budějovice.

Pražští hasiči na síti X napsali, že na dálnici D1 ve směru z hlavního města zasahovali u laguny na vozovce. Doprava v místě byla podle nich silně omezena.

Při odpoledních bouřkách napršelo na některých místech na Vysočině během krátké chvíle i téměř 30 milimetrů srážek, vyplývá z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Hasiči museli kvůli odstraňování následků bouřek od 16:00 vyjíždět na 50 míst, sdělila v 18:00 za Hasičských záchranný sbor Kraje Vysočina Nikola Pátková.

„V obci Krahulčí na Jihlavsku došlo v důsledku přívalových dešťů k přetečení rybníka. Voda postupně zaplavila sklepy, garáže a rodinné domy,“ uvedla za Hasičských záchranný sbor Kraje Vysočina Nikola Pátková. Vodu musejí z domů a lagun, které se vytvořily na silnicích, hasiči odčerpávat i jinde.

Některé ulice voda zatopila také v Telči na Jihlavsku. Několik centimetrů vody nateklo i do sklepa telčského zámku, řekl jeho kastelán Bohumil Norek. Pod vodou se kvůli dešti ocitla ulice 9. května v jihozápadní části Telče a její okolí, voda se dostala do domů.

Intenzivnější bouřky zasáhly severozápadní část Jihočeského kraje, hlavně Strakonicko a Písecko, řekla ČTK Markéta Augustinová z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. „Na Strakonicku napršelo během krátké doby asi 20 milimetrů vody. Zřejmě někde i padaly menší kroupy,“ uvedla. Dodala, že zbytek dneška budou provázet přeháňky, které v noci vystřídají bouřky. „V sobotu ráno nelze vyloučit, že by Nežárka mohla na některých místech vystoupat na první povodňový stupeň,“ řekla.

Bouřky z jihozápadu Čech postupují k východu až severovýchodu, kam dorazí později odpoledne a večer. „Během noci na sobotu očekáváme v Čechách od jihozápadu další vlnu srážek a ojediněle i bouřek, které už budou slabší. Vzhledem k aktuálnímu rozložení a intenzitě očekávaných srážek bude docházet k lokálním vzestupům hladin, zejména na menších tocích, případně k lokálnímu zatopení v obcích a městech. Vzestupy mohou být velmi rychlé a výrazné, nelze vyloučit překročení prvního stupně povodňové aktivity, ojediněle druhého stupně,“ sdělil ČHMÚ.

Neuvěřitelná supercela

„Supercela, která vznikla původně na JZ od Prahy se nachází aktuálně na Olomoucku. Během své trajektorie produkuje kroupy kolem 3 cm a zatím urazila vzdálenost přes 200 km. Příroda občas připraví překvapení...,“ uvedli meterologové z ČHMÚ. „Pozor i nadále zejména na kroupy a nárazy větru,“ varovali.

V neděli se počasí mírně zlepší

V sobotu bude oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, bouřky ojediněle, píše ČHMÚ. Během dne může být chvílemi polojasno. Kroupy už nebudou, ale pozor na bouřky. „Zpočátku se vyskytnou i velmi silné bouřky doprovázené zejména přívalovými srážkami kolem 50 mm, nárazy větru 70 až 90 km/h a kroupami,“ napsal meteorolog.

Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 20 až 16 °C, nejvyšší denní teploty mezi 23 až 27 °C, na jižní Moravě mohou dosáhnout až 29 °C.

V neděli se počasí trochu zlepší, bude oblačno až polojasno, místy však s přeháňkami. Zejména na severovýchodě budou bouřky. Nejnižší noční teploty 19 až 15 °C. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 °C, na jižní Moravě až 30 °C.

Video Video se připravuje ... Strom v Praze zranil mladého muže. (6. července 2024) Aktu.cz