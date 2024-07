Česko má před sebou tropický týden. Teploty se téměř každý den mohou dostat nad 30 stupňů Celsia. Bouřky budou tentokrát spíše ojedinělé. Více pršet může až o víkendu, v jehož závěru se také má mírně ochladit. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Podle výstrahy ČHMÚ se teploty dnes dostanou přes 31 stupňů Celsia na jihu a jihovýchodě Moravy, ve středních Čechách a Ústeckém kraji. V úterý bude obdobné vedro na většině území Moravy a Slezska.

☀️Dnes čekáme slunečné a teplé počasí, které k nám přinese nevýrazná oblast vyššího tlaku vzduchu.



🌦V úterý přejde přes Česko k východu studená fronta. Přinese víc oblačnosti, místy se vyskytnou přeháňky nebo i bouřky, ale výrazně se neochladí (obr.) .



🌡Až do víkendu budou… pic.twitter.com/mfaONntRKD — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) July 15, 2024

Pro další dny zatím výstraha neplatí, pravděpodobně se to ale změní. Předpověď s tropickými teplotami počítá. Ve středu by mělo být na jihu Moravy až 32 stupňů, ve čtvrtek očekávají meteorologové maxima pro celou zemi kolem 33 stupňů, stejně tak v pátek a zpočátku víkendu. V jeho závěru a na začátku příštího týdne by se pak nejvyšší teploty měly pohybovat kolem 28 stupňů.

Srážky a bouřky budou spíše výjimečné. V úterý se může přechodně zatáhnout od západu, odpoledne by ale mělo případných srážek ubývat. Ve středu se mohou přeháňky objevit ojediněle v jihovýchodní polovině Česka. O víkendu pak už může být přechodně zataženo a srážky četnější v celé republice.