V úterý poznamená počasí v Česku přechod zvlněné studené fronty, která s sebou přinese více oblačnosti.

Nejprve v Čechách a odpoledne i na Moravě a ve Slezsku se zatáhne a místy hrozí přeháňky nebo bouřky. K večeru bude srážek ubývat. Nejvyšší denní teploty v Čechách budou mezi 25 až 29 stupni Celsia, na Moravě a ve Slezsku 29 až 33 stupňů.

ČHMÚ proto vydal pro východ a jihovýchod Česka výstrahu před vysokými teplotami, která bude platit od úterního poledne do 19:00.

Středa bude naopak nejchladnějším dnem tohoto týdne. Na 30 stupňů se odpolední maxima dostanou zřejmě jen na jihu Moravy, v ostatních částech země bude mezi 24 až 28 stupni Celsia. V jihovýchodní polovině Česka bude místy pršet, k večeru ale meteorologové očekávají ubývání oblačnosti a spolu s tím i ustávání srážek.

Ve čtvrtek a v pátek očekávají meteorologové maxima pro celou zemi kolem 30 stupňů s ojedinělými přeháňkami či bouřkami.

V sobotu by se odpolední maxima měla pohybovat v rozmezí od 29 do 33 stupňů. Závěr víkendu poznamenají zejména v Čechách opět přeháňky a bouřky.

Střídání chladnějších a teplejších epizod bude podle měsíčního výhledu počasí nadále pokračovat. Po teplotně silně nadnormálním týdnu se ochladí. V maximech bude příští týden nejčastěji kolem 25 stupňů Celsia a zejména noci budou chladnější a snesitelnější.

V dalších dvou týdnech, které bývají klimatologicky nejteplejší částí roku, se teploty budou nejspíše pohybovat kolem dlouhodobého normálu. V maximech bude nejčastěji mezi 24 až 29 stupni a v minimech mezi 16 a 11 stupni Celsia, pravděpodobně jen s kratšími teplejšími epizodami.

Týdenní srážkové úhrny by se měly v období ode dneška do 11. srpna pohybovat do deseti litrů vody na metr čtvereční nebo kolem této hodnoty. „Srážkově bohatší období z konce červa a dosavadního průběhu července se přehoupne spíše do normálního nebo lehce suššího období následujících tří týdnů,“ uvedl ČHMÚ. Více deště očekávají až v týdnu od 5. srpna.

