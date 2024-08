Vodnář

Již zítra je úplněk ve vašem znamení, který vám přinese do života radost a chuť vzdělávat se. Jestliže uvažujete o tom, že si doplníte vzdělání nebo se přihlásíte do zajímavého kurzu, pustíte se do toho. V neděli relaxujte a nesahejte za hranice svých fyzických sil.