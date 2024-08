Velmi intenzivní bouřka se vyskytla dnes odpoledne na Šumavě v okolí obce Stachy na Prachaticku.

v okolí obce Stachy na Prachaticku. Kolem 100 milimetrů pak spadlo v okolí města Zbiroh na Rokycansku. Přívalový déšť spolu s vodou z polí tam zaplavil ulice. Hasiči evakuovali obsluhu benzinové čerpací stanice, zaplavené jsou desítky sklepů, uvedl starosta Zbirohu Josef Štícha (nez.).

Hasiči evakuovali obsluhu benzinové čerpací stanice, zaplavené jsou desítky sklepů, uvedl starosta Zbirohu Josef Štícha (nez.). Meteorologové dnes dopoledne pro Čechy zvýšili stupeň nebezpečí před výskytem bouřek na vysoký , na Moravě a ve Slezsku ponechali varování před silnými bouřkami s nízkým stupněm nebezpečí.

, na Moravě a ve Slezsku ponechali varování před silnými bouřkami s nízkým stupněm nebezpečí. Na západě Čech se už první bouřky začaly tvořit kolem poledne, velmi silná bouřka zasáhla například okolí města Toužim na Karlovarsku.

Bouřka s intenzivním deštěm dorazila také do Prahy, říčka Botič v Nuslích vystoupala kolem 17:00 na druhý povodňový stupeň.

Kvůli silnému dešti bylo také na nezbytnou dobu přerušeno odbavení na letišti v pražské Ruzyni.

Přívalový déšť také zkomplikoval dopravu na dálnici D5. „Ve směru na Prahu na 52. kilometru došlo k dopravní nehodě bez zranění. Policie v místě řídí průjezd svedený do jednoho jízdního pruhu. Probíhá vyšetřování nehody a odstraňování jejích následků,“ řekla mluvčí krajské policie Iva Vršecká.

„Ve směru na Prahu na 52. kilometru došlo k dopravní nehodě bez zranění. Policie v místě řídí průjezd svedený do jednoho jízdního pruhu. Probíhá vyšetřování nehody a odstraňování jejích následků,“ řekla mluvčí krajské policie Iva Vršecká. Středočeští hasiči dnes od 15:30 do 18:00 zasahovali po bouřkách u 212 událost í, většinou čerpali vodu nebo odstraňovali popadané stromy. Nejvíce zásahů měli v okresech Praha-východ, Praha-západ a na Kladensku.

í, většinou čerpali vodu nebo odstraňovali popadané stromy. Nejvíce zásahů měli v okresech Praha-východ, Praha-západ a na Kladensku. Meteorologové varují před nárazy silného větru v oblasti jižní Vysočiny a Jihomoravského kraje.

Silná bouřka po prvních několika minutách ukončila koncert tenoristy Pavla Černocha na nádvoří brněnského hradu Špilberk, který byl úvodním koncertem 25. ročníku Festivalu Špilberk

„Dnes přes naše území přechází zvlněná studená fronta. Ta s sebou přináší kromě ochlazení taky velmi silné bouřky,“ upozornil v neděli Český hydrometeorologický ústav.

Velmi intenzivní bouřka se vyskytla dnes odpoledne na Šumavě v okolí obce Stachy na Prachaticku, napršelo tam patrně přes 80 milimetrů, v místě jsou velké škody, informoval ČHMÚ.

„Zatím nejvíce srážek z opakovaných bouřek spadlo na Rokycansku v Plzeňském kraji, kde spadlo za více než tři hodiny až kolem 100 milimetrů. Bouřky mají intenzitu spíše, co se týká srážek, kroupy jsme zatím úplně nezaznamenali,“ řekl Radiožurnálu meteorolog Štefan Handžák.

Zbiroh se změnil v řeku

Kolem 100 milimetrů pak spadlo v okolí města Zbiroh na Rokycansku. „Ve 13:00 jsme ještě na radaru nic neviděli a ve 13:50, kdy přišla výstraha před přívalovým deštěm, se spustil takový liják, že bylo úplně bílo. Vyskákaly kanály a voda se proudem valila po ulicích. Pole jsou holá, je po sklizni, obec se proměnila v řeku,“ popsal situaci starosta Zbirohu Josef Štícha. Zaplaveny jsou podle něj desítky sklepů.

„Evakuovali jsme paní z čerpací stanice a odstranili jsme jeden zaplavený osobní automobil, nyní budou hasiči na místě pomáhat s čerpáním sklepů a odstraňováním následků bleskové povodně,“ řekl Vladislav Bareš, velící důstojník hasičů na Rokycansku.

Problémy mají železnice i letiště

V Jihočeském kraji se čerpání vody týkalo 16 výjezdů, byly i v Lažišti, Výškovicích, Prachaticích, Strakonicích a Řepicích. Na dalších místech hasiči odstraňovali spadlé stromy. „V obci Vícemily jsme monitorovali hráz rybníka a ve Strakonicích vytahovali z vody pod mostem uvízlé auto,“ uvedli hasiči.

„Spadlé stromy byly v Lenoře, Zdíkovci, Lštění, Kratušíně, Předslavicích a Sedlici,“ uvádějí na sociální síti X jihočeští hasiči.

Provoz vlaků na úseku trati mezi Českými Budějovicemi a rakouským Lincem byl přerušený před 16:30, podle Správy železnic kvůli stromu, který spadl do prostoru dráhy. Omezení podle předpokladu potrvá do 18:30.

Problémy kvůli silnému dešti hlásí i pražské letiště v Ruzyni. Na letišti bylo na nezbytnou dobu přerušeno odbavení, podle mluvčí lze čekat zpoždění. V Ruzyni podle meteorologů spadlo za hodinu kolem 60 milimetrů srážek.

Auta uvízlá v laguně

Hasiči v Praze pomáhají s odčerpáváním vody ze sklepů a komunikací, v Jeremiášově ulici vyprošťovali také auto uvízlé v laguně. ČTK to sdělil mluvčí hasičů Vojtěch Sosna. Výstraha před možným výskytem velmi silných bouřek platí pro Prahu do pondělních 03:00.

Pražští hasiči na sociální síti X informovali, že zasahovali u 90 událostí související s deštěm. „Na doporučení CHMUCHMI monitoruje Botič, na kterém byl vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity,“ dodávají.

Středočeští hasiči dnes od 15:30 do 19:00 zasahovali po bouřkách u 246 událostí, většinou čerpali vodu nebo odstraňovali popadané stromy. Nejvíce zásahů měli v okresech Praha-východ, Praha-západ a na Kladensku. ČTK to řekla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová. Události začaly večer ubývat, přesto ještě v půl deváté řešili hasiči skoro 50 situací.

„Drtivá většina událostí se týkala čerpání vody, bylo jich 159,“ řekla mluvčí. Na Praze-východ vyjížděli hasiči k 69 událostem, podobně na Praze-západ. Přívalové deště podle mluvčí například ucpávaly propustky. „V Hostivici byla v 16:15 hlášená nestabilní zeď ze stavby, která se částečně zřítila do potoka a ucpala ho, na místě jsme zajistili bagr, aby voda mohla odtékat,“ doplnila mluvčí. Podle středočeských hasičů hlásí nejvíce problémů Kladensko.

Bouřky a silné deště ve Středočeském kraji (18.8.2024) Autor: Sociální síť X - HZS Středočeského kraje

Ukončený koncert na Špilberku

Silná bouřka v neěli večer po prvních několika minutách ukončila koncert tenoristy Pavla Černocha na nádvoří brněnského hradu Špilberk, který byl úvodním koncertem 25. ročníku Festivalu Špilberk. Diváci i účinkující se nejprve ukryli uvnitř hradu v naději, že bude koncert pokračovat, ale vedení pořádající Filharmonie Brno v 21:00 rozhodlo o jeho ukončení. Po bouřce provázené silným větrem následoval silný déšť.

Koncert, který měl být zároveň oslavou letošních 50. narozenin Pavla Černocha, byl zcela vyprodaný, k 800 místům k sezení bylo možné koupit dalších 200 vstupenek k stání. „Pokud by pouze pršelo, je možné s koncertem pokračovat, v takovém případě pouze žádáme diváky, aby si oblékli pláštěnky, které jsou v areálu k dispozici a na rozdíl od deštníků nepřekážejí ve výhledu. V případě silné bouřky je ale nutné koncert ukončit,“ uvedla ještě před koncertem mluvčí filharmonie Kateřina Konečná.

Postup bouřek Českem

„Kolem poledne se už začaly na západě Čech tvořit první bouřky, na Toužimsku je objevuje i velmi silná bouřka, a spolu se studenou frontou budou postupovat k východu,“ podotkli neteorologové.

„Tvoří se už od poledne a jsou a budou doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 50 mm, nárazy větru kolem 70 km/h a kroupami,“ varovali.

Na západě Čech se už první bouřky začaly tvořit kolem poledne, velmi silná bouřka zasáhla například okolí města Toužim na Karlovarsku.

Aktuálně se vyskytuje také na Kladensku a na západě Prahy. Později velmi silné bouřky dorazí podle meteorologů i na Českomoravskou vrchovinu a do severovýchodních Čech, večer pak na Moravu a do Slezska, kde by ale měly slábnout.

Polámané stromy a zatopené sklepy i garáže

Hasiči již v sobotu odpoledne a večer po bouřkách ve Zlínském kraji čerpali vodu po přívalových deštích. Odklízeli také popadané stromy.

Hned polovina zásahů hasičů se týkala právě čerpání vody ze zaplavených sklepů, případně garáží. „Celkem osm událostí bylo spojeno s popadanými stromy. Ve dvou případech to byly ucpané propusti,“ uvedli hasiči. Ve čtyřech případech vyjížděli hasiči k uvolněným střechám, zeměstnaly je i podemletý břeh potoka nebo bahno na silnici.

Nejvíce výjezdů, a to 19, evidovali hasiči v kraji na Kroměřížsku. Profesionální a dobrovolné jednotky zasahovaly především ve Zborovicích a okolí. Ve Zlínském kraji nadále platí výstraha meteorologů před silnými bouřkami, a to až do noci z neděle na pondělí.

Zásahy i v Moravskoslezském kraji

Po bouřkách hasiči v Moravskoslezském kraji také v noci na neděli likvidovali popadané a polámané stromy a větve či čerpali vodu z garáží nebo sklepů. Od sobotních 16:00 do nedělních 06:00 zasahovali u 141 událostí. ČTK to řekl mluvčí moravskoslezských hasičů Lukáš Popp.

Bouřky v kraji nejvíce zasáhly Opavsko, kde kvůli nim měli hasiči 64 výjezdů, což představovalo více než 45 procent všech událostí souvisejících s počasím. Hasiči ale museli zasahovat ve všech okresech kraje. Na Karvinsku měli 25 zásahů, na Frýdecko-Místecku 22, na Novojičínsku 18, na Ostravsku osm a na Bruntálsku čtyři zásahy.

„Již ráno přešla vlna srážkově lokálně dosti vydatných bouřek přes severovýchod republiky. Nyní postupuje větší pásmo srážek s vnořenými bouřkami přes Čechy a na Moravě začínají narůstat izolované přeháňky a bouřky. V následujících hodinách předpokládáme, že zejména ve východní/jihovýchodní polovině území bude bouřek dále přibývat, některé z nich zesílí a budou schopné vyprodukovat přívalové srážky, nárazy větru kolem 70 km/h a kroupy. Bouřky ale nezasáhnou celé území, a ty silné projevy budou skutečně jen velice lokální. Podobná situace nás čeká i během zítřka,“ uvedl během soboty ČHMÚ.

Jak bude další dny?

Vysoké teploty ale s bouřkou neustoupí, očekává se 27 až 31 °C, v místech s déletrvající velkou oblačností kolem 25 °C, v 1000 m na horách kolem 21 °C.

V neděli očekávají meteorologové oblačno až zataženo, od západu až polojasno. Ve východní polovině území hrozí opět místy silné bouřky.

Od západu dojde na přibývání oblačnosti a přeháňky nebo četnější déšť a opět ojediněle i vydatnější bouřky. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 20 až 16 °C, nejvyšší denní teploty od 21 °C na západě po 32 °C na jihovýchodě.

Déšť, přeháňky a místy i bouřky se očekávají i v pondělí. Vypadá to, že ale klesne teplota a dočkáme se v maximech na jihovýchodě až 26 °C. Nejnižší noční teploty 19 až 15 °C, na západě a severozápadě až 13 °C, nejvyšší denní teploty se očekávají ve většině republiky mezi 18 až 23 °C..

Nad 30 °C by neměla teplota vyšplhat ani v úterý, kdy se očekává maximálně 29 °C na jihovýchodě republiky, jinak teploty mezi 23 a 27 °C. Má být polojasno až oblačnu, přeháňky pak především na jihu.

Ve středu by mělo být oblačno až polojasno, ojediněle opět bouřky. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 °C, na jihovýchodě až 30 °C.

Video Video se připravuje ... Bouřky se prohnaly Českem: Záplavy ve Zlínském kraji. Evakuace i nebezpečné laguny HZS Zlínského kraje