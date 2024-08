Zpět

na

Po tropických teplotách z posledních dnů čekáme o víkendu ochlazení, ale pouze mírné. Denní teploty by se měly držet pod 30 stupni a bude i pršet, v sobotu by měly přijít i bouřky, kterou mohu být ojediněle silné. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).