Začátkem týdne bude hezky. Počasí se otepluje jak ve dne, tak ještě výrazněji v noci. Čekejme teploty kolem 22 stupňů Celsia. Od středy začne silně foukat a v pátek se přidá déšť a bouřky. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí, kterou zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Na většině území Čech a na západě Moravy hrozí od noci na úterý kvůli suchému a větrnému počasí zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Upozornění platí do noci na čtvrtek, není ale vyloučeno to, že bude prodlouženo, sdělil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který informace zveřejnil i na svém webu.