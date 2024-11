Zpět

Na Jesenicku dnes naměřili na konec listopadu výjimečných 18,6 °C! Začátek tohoto týdne zůstane v Česku na řadě míst teplý s denními maximy přes deset, výjimečně i 15 °C, v noci ale může mrznout. Obloha zůstane od úterý většinou zatažená. Od čtvrtka se začne ochlazovat a sněžit bude nejen na horách. Vyplývá to z týdenní předpovědi na webu ČHMÚ. „V nejbližších dnech bude sníh hlavně z nižších horských poloh postupně odtávat, avšak v druhé půlce týdne by se sněžení na hory mělo vrátit,“ uvádí meteorologové. Nadcházející čtyři týdny do Vánoc mají být podle dlouhodobého výhledu počasí teplotně i srážkově průměrné.