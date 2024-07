Zpět

V nadcházejícím týdnu by si Česko mohlo na čas odpočinout od tropických teplot z minulých dní. Nejchladněji bude ve středu a čtvrtek, kdy denní maxima nepřekročí 25 stupňů, a ráno ve čtvrtek a v pátek bude na mnoha místech i méně než deset stupňů. O víkendu se ale opět vrátí vedro. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Dnešní bouřky budou na jihu Čech, Vysočiny a Moravy místy velmi silné, napršet při nich může kolem 50 mm. Ve zbytku ČR by měly být méně intenzivní.