O víkendu by na západě Čech mohlo velmi silně pršet. Na síti X to uvedl Český hydrometeorologický ústav, podle kterého by situace s ohledem na vysoké nasycení půdy mohla potenciálně způsobit problémy. Je ještě ale brzy určit, přesně kolik a kde naprší, upozornil ČHMÚ.

„V sobotu by Německo a možná i západní části Čech mohla ovlivnit víceméně stacionární tlaková níže, která by do této oblasti mohla přinést velké množství trvalých srážek. Kde přesně se bude tlaková níže nacházet, jak bude např. hluboká, to není v tuto chvíli jasné, nicméně odhad ansámblových běhů naznačuje, že by mohla přinést velké množství srážek,“ uvedl ČHMÚ.

Ansámblové běhy jsou podle ústavu určité verze předpovědi numerického modelu, které dovolují odhadnout rozptyl toho, kam se chování počasí může ubírat a jaké extrémy se mohou vyskytnout.

👀O víkendu se možná dočkáme na západě Čech vydatných srážek.



👉To, že je předpověď na delší dobu často zatížena velkou nejistotou, je jasné. Aby byli meteorologové jistější, v rámci numerické předpovědi počasí sledují tzv. ansámblové běhy. Jedná se o jakési "verze" předpovědi… pic.twitter.com/7BbNWeAWRY — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) May 28, 2024

Že o víkendu bude silně pršet, podle ČHMÚ naznačuje tzv. Forecast Index (EFI) modelu ECMWF. Ten ukazuje odhad, jak se určité prvky budou lišit v porovnání s průměrem. Z mapy na víkend vyplývá, že nad západem Čech může dojít k velmi výrazné až extrémní odchylce. „Jinými slovy, mohlo by pršet opravdu hodně,“ říká ČHMÚ a dodává, že kvůli nasycení půdy mohou nastat problémy.

Silně pršelo i dnes, a to v Orlických horách a na pomezí Olomouckého a Pardubického kraje. Vyskytly se zde velmi silné bouřky, při kterých podle ČHMÚ napršelo i přes 50 mm/hod. Tyto bouřky se navíc téměř nehýbaly.