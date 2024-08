Panna

Bohužel patříte ke znamením, která o sobě často pochybují. Pokud s tím nepřestanete, tak zůstanete na ocet a upadnete do deprese. Věřte, že by to byla velká škoda, protože jste naopak sexy. Vyjděte si s kamarády do společnosti, tam se o tom přesvědčíte.