Závěr prázdnin bude podobně jako celé léto především tropický a s bouřkami, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Nejvyšší teploty by měly dosáhnout až 33 °C. V následujících dnech bude nejtepleji, ale o víkendu by se pak mělo trochu ochladit. Sledujte radar Blesku.

Do konce týdne bude v Česku vládnout tropické počasí, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na závěr prázdnin si tak Češi ještě užijí pořádné léto. V nadcházejících dnech bude nad 30 °C v nížinách téměř všude, upozornil ČHMÚ.

Ve středu bude jasno až polojasno. Ojediněle se mohou vyskytovat přeháňky nebo i bouřky, a to zejména na východě země. Nejnižší noční teploty 16 až 12 °C, nejvyšší denní teploty 27 až 31 °C.

Ve čtvrtek by pak mělo být jasno až polojasno. Večer rovněž hrozí přeháňky či bouřky. Nejnižší noční teploty 19 až 15 °C, nejvyšší denní teploty 29 až 33 °C. V pátek to bude velmi podobné, bude jasno až polojasno a bouřky by měly pokračovat. Nejnižší noční teploty 19 až 15 °C, nejvyšší denní teploty 28 až 33 °C.

O víkendu se pak ochladí, v sobotu by mělo být převážně oblačno s bouřkami. Nejnižší noční teploty 20 až 16 °C. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 °C. V neděli oblačno až polojasno, místy přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 19 až 15 °C, nejvyšší denní teploty 25 až 29 °C.