Na 11 stanicích, které v Česku fungují alespoň 30 let, dnes padl teplotní rekord pro celé září. Denní maximum pro 2. září zaznamenalo 89 ze 170 meteorologických stanic v Česku. Na jižní Moravě vystoupaly teploty až nad 34 stupňů Celsia. Na síti X o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

„Pondělí 2. září 2024 se zapíše jako velmi teplý den. Teploty vystoupily k 17:00 nejčastěji na 27 až 31 stupňů Celsia, na jižní Moravě až na 34 stupňů, pouze na západě Čech byla maxima nižší, 24 až 27 stupňů Celsia,“ uvedli meteorologové

Nové zářijové maximum má například Brod nad Dyjí na Břeclavsku, kde bylo odpoledne 34,4 stupně Celsia. Ve Strážnici na Hodonínsku má nový rekord hodnotu jen o desetinu stupně nižší. Pohořelice na Brněnsku naměřily 33,2 stupně, stejně jako stanice Brno-Tuřany. V Troubsku na Brněnsku pak bylo 33,1 stupně Celsia.

Zářijové rekordy padly i mimo Jihomoravský kraj. Ve Starém Městě na Uherskohradišťsku se teplota dostala na 32,9 stupně, Holešově na Kroměřížsku na 32,6 stupně, ve Zlíně na 32,3 stupně, v Dukovanech na Třebíčsku 31,9 stupně a v Sedlci na Třebíčsku a Strání na Uherskohradišťsku bylo shodně 31,4 stupně Celsia. „Původní absolutní zářijový rekord pocházel nejčastěji z 1. září 2015,“ podotkli meteorologové.

Rekordy mohou padat i v dalších dnech. V úterý bude počasí ještě tropičtější, bude jasno až polojasno, přeháňky a bouřky ojediněle na horách. Nejnižší noční teploty 19 až 15 °C. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 °C, na jižní Moravě až 34 °C.

A tropy budou pokračovat. Stejná situace nastane také ve středu, kdy bude jasno až polojasno a přeháňky a bouřky ojediněle na horách. Nejnižší noční teploty 20 až 16 °C. Nejvyšší denní teploty 30 až 34 °C.

Ve čtvrtek by se mohlo mírně ochladit, ale tento scénář není podle meteorologů zatím jistý. „Pokud by ochlazení přišlo, bylo by patrně provázeno plošnějšími bouřkami,“ uvádí ČHMÚ.

Kvůli vysokým teplotám a nedostatku srážek platí v celém Česku varování před rizikem vzniku a šíření požárů. Lidé by proto neměli rozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích. Velmi nebezpečné může být v současném suchu vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Varování před požáry platí do odvolání.