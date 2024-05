Ryby

Jakmile se přehoupne pracovní týden do své druhé poloviny, dejte přednost rodině. To však neznamená, že byste úkoly odbývali, naopak se vám bude dařit. Světový den želv připadá na čtvrtek, proto si naplánujete výlet do zoologické zahrady a udělejte tak radost i sobě.