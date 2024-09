Kozoroh

Bezpochyby nepatříte k jedincům, kteří by se nechali do něčeho nutit. Když se vám do něčeho nechce, tak nehnete prstem. Zamyslete se nad tím, zda je to nutné. V životě se musí člověk občas podřídit a přizpůsobit se kolektivu i potřebám svých blízkých.