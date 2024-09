V pátek nás čeká ojediněle oblačné nebe, na většině území však bude jasno až polojasno. Zejména motoristé by si měli dát pozor na místy se vyskytující mlhy, především na jihozápadě území. V noci by teploty mohly klesnout až k 9 °C, zcela ojediněle až k 6 °C. Nejvyšší denní teploty nám však připomenou poslední záchvěvy léta, dosáhnou až 23 °C (na horách v 1000 m 14 °C). Vítr lze očekávat mírný o maximální rychlosti 6 m/s.

Rovněž v sobotu lze očekávat polojasno až jasno s ojedinělými ranními mlhami. Nejnižší noční tepolty v údolích mohou klesnout až k 5 °C. Denní maxima se budou držet v rozmezí 19-23 °C. Vítr setrvá slabý o maximální rychlosti 5 m/s.

I v neděli bude jasno až polojasno a nízká oblačnost. V noci teploty opět mohou klesnout až k 11-7 °C, v údolích až k 5 °C. Denní maxima zůstanou identická s těmi sobotními. Mírný vítr nepřesáhne rychlost 5 m/s.

Hladiny řek klesají

Hladiny řek v Česku dál klesají. Některý z povodňových stupňů platil kolem 10:00 na 100 místech. Řeky už většinou kulminovaly, vzestup se ještě čeká na jihu Čech a Labi. Větší problémy by ale už voda způsobit neměla. Případná evakuace dnes nehrozí ani ve Veselí nad Lužnicí, kde má řeka kulminovat v noci nebo ve čtvrtek. Ve Frýdlantském výběžku skončil k 12:00 stav nebezpečí. Stále v Česku přetrvávají problémy v dopravě, bez elektřiny zůstává 42.000 domácností.