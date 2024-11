V následujících dnech je třeba mít se na pozoru před větrným počasím, kdy mohou poryvy páchat nemalé škody na majetku i zdraví. „V hlavní roli bude nejen sněžení, ale i vítr – jeho nárazy budou dosahovat rychlosti až 70 km/h,“ dodala Honsová.

Český hydrometeorologický ústavu (ČHMú) před silným vichrem vydal výstrahu. Vítr o rychlosti až 65 kilometrů v hodině hrozí od úterního poledne v Praze a Středočeském kraji, na Českokrumlovsku, Prachaticku a Vimpersku v Jihočeském kraji, v Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém kraji a v části Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Silné poryvy se objeví také na Jesenicku, Šumpersku a v okolí Šternberka a Zábřeha na Moravě a v části Moravskoslezského kraje. Od úterních nočních hodin se vítr postupně rozšíří také na zbylé kraje a okresy s výjimkou Zlínského kraje a části kraje Jihomoravského.

Vyhlídky na hezkou českou zimu, kdy nebudou muset milovníci zimních radovánek cestovat za sněhem do ciziny, se rýsují v příznivém světle.

„Teploty budou pravděpodobně tuto zimu nižší než loni. Částečně i kvůli fenoménu La Niña,“ hlásí odborníci ze Světové meteorologické organizace (WMO).

Počasí u nás bude pod vlivem rozsáhlé oblasti nízkého tlaku vzduchu od severu. „Srážek bude hodně, postupně se sněhových vloček dočkáme i v nížinách. Šance na bílé Vánoce tady rozhodně je,“ potvrdila Nedělnímu Blesku meteoroložka Dagmar Honsová.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) očekává sníh už tento týden. „Dočkáme se silného větru, sněžení - a to i v nížinách - a druhá polovina pracovního týdne bude již typicky zimní. Na hřebenech hor v Čechách by do víkendu mohlo napadnout i několik desítek centimetrů nového sněhu. Vyloučena není ani epizoda s plošnějším sněžením na prahu víkendu, během kterého se ale opět oteplí,“ informoval.

Vyjely sypače

Již pondělí ráno bylo na horách sněhové. Například nejvyšší polohy Olomouckého kraje dnes ráno pokryl sníh, do terénu vyrazily sypače ze všech středisek Šumperska i Jesenicka. Na Červenohorském sedle napadlo zhruba pět centimetrů sněhu, se zvýšenou opatrností musejí počítat řidiči i v dalších horských úsecích.

Na nesolených silnicích nižších tříd v Krkonoších a Orlických horách leží sníh. Dohlednost je kvůli sněžení snížená. Na hřebenech Krkonoš napadlo asi deset centimetrů sněhu, uvedla horská služba.

Jak bude tento týden?

Dnes: Oblačno až zataženo, místy déšť a na horách sněžení. Nárazy větru kolem 45 km/h. Noc -1 až +4 °C, den 2 až 6 °C.

Úterý: Zataženo, místy déšť a na horách sněžení. Nárazy větru kolem 70 km/h. Noc -1 až +4 °C, den 6 až 10 °C.

Středa: Zataženo, místy déšť i sněžení. Nárazy větru kolem 70 km/h. Noc -2 až +2 °C, den 1 až 5 °C.

Čtvrtek: Zataženo, místy déšť i sněžení. Nárazy větru kolem 70 km/h. Noc -2 až +2 °C, den 1 až 5 °C.

Pátek: Většinou oblačno. Na východě a na horách sněžení nebo sněhové přeháňky. Noc 0 až -5 °C. Den -1 až +4 °C.

Sobota: Zataženo až oblačno, déšť, zpočátku ojediněle i mrznoucí a na horách sněžení. Noc +1 až -4 °C, den -1 až +4 °C.

