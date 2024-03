Astronomické jaro odstartuje příští středu přesně v 4.06 hodin. Těšit se můžeme až na 12 hodin a 9 minut délky bílého dne a výška Slunce bude nad obzorem v pravé poledne 40°. Žádnou výraznější změnu v počasí nepřinese. Jaký bude konec astronomické zimy?



V pátek až 17 °C

Poslední den pracovního týdne přinese ty nejvyšší teploty z celého týdne – před přechodem studené fronty k nám bude proudit teplý vzduch od jihozápadu.

V pátek bude oblačno až polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti až na zataženo, večer místy přeháňky nebo déšť. Ranní teploty 7 až 1 °C. Odpolední teploty budou vysoko – mezi 13 až 17 °C, což jsou teploty až o 10 °C, než je pro toto období běžné. Teplotní rekord z pražského Klementina je pro 15. března hodně starý – v roce 1882, tam naměřili 18,1 °C.

Poslední astronomický zimní víkend

Páteční přechod studené fronty ale přinese na víkend jen mírné ochlazení – nejvyšší odpolední teploty budou zůstávat vysoko.

Oblačnost a srážky budou psát během víkendových dnů opačný scénář – v sobotu bude nejvíce oblačnosti i srážek hned ráno a dopoledne, v neděli bude oblačnost přibývat večer.

A v neděli po ránu se mohou ojediněle vyskytnout při zmenšené oblačnosti i přízemní mrazíky. V sobotu bude zpočátku oblačno až zataženo, místy přeháňky. Postupně ubývání oblačnosti na polojasno. Ranní teploty 8 až 4 °C. Denní teploty 12 až 16 °C.

V neděli bude oblačno až polojasno, odpoledne a večer přibývání oblačnosti a od západu místy déšť nebo přeháňky. Ranní teploty 6 až 1 °C, na západě místy přízemní mrazíky. Denní teploty 10 až 14 °C.

Konec astronomické zimy s deštníkem v ruce

V pondělí bude oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky. Ranní teploty 6 až 1 °C. Denní teploty 10 až 14 °C.

V úterý bude oblačno, místy déšť nebo přeháňky. Ranní teploty 6 až 1 °C. Denní teploty 10 až 14 °C.

Ve středu 20. března bude startovat, přesně v 4.06 hodin, astronomické jaro. Těšit se můžeme až na 12 hodin a 9 minut délky bílého dne a výška Slunce bude nad obzorem v pravé poledne 40°. Jinak bude oblačno až polojasno. Ranní teploty 6 až 2 °C. Denní teploty 11 až 15 °C.

Díky dešti se nám bude dobře spát

Aprílový charakter počasí s občasným deštěm nebo přeháňkami je ideální pro spánek a počasí – propojení, které by vydalo na knihu. Ideální je spát při zvuku padajících dešťových kapek, tedy při tzv. „růžovém šumu“.

Studie ukázaly, že zvuk deště zpomaluje dýchání i tepovou frekvenci, což napomáhá ke kvalitnímu spánku. Nejhorším „rušičem“ spánku jsou vysoké teploty po několik dnů za sebou, a když se k nim ještě přidá vysoká vlhkost vzduchu, o spánku se nedá vůbec mluvit.

Ale žádná „spánková hitparáda“ to není ani při změně tlaku vzduchu, ve dnech s nízkou oblačností nebo větrném počasí. Na počasí reaguje každý z nás. Podle míry vlivu počasí na naši pohodu jsou jedinci buďto přecitlivělí, citliví nebo zkrátka pouze reagující.

Končí zima ve znamení extrémně vysokých teplot

Letošní zima přesně zapadla do období klimatické změny, kdy se průměrné měsíční teploty neustále zvyšují. Jedním z možných přispívatelů ke skleníkovým plynům může být i obrovské množství vodní páry, které se do ovzduší dostalo po výbuchu podmořské sopky Tonga v polovině ledna 2022 a do třetice je to právě nyní slábnoucí El Niño.

Jeho vrchol byl v loni v prosinci, vyvinul se v červnu a od té doby jsou přepisovány nejen globální rekordní teploty. Vliv El Niňa na počasí je v některých částech světa velmi dobře znám, Česko je od Tichého oceánu přece jen daleko a jeho vliv na počasí u nás není průkazný.

Během rekordního El Niňa v letech 1997/98, 2006/07, a 2015/16 měly velké části Evropy velmi mírnou zimu. Naopak na sníh byly u nás bohaté zimy naposledy v letech 2010 a 2020. Podle předpovědí Světové meteorologické organizace budou teploty na pevnině i v následujících měsících nad dlouhodobým průměrem.

