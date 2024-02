Zpět

Nejvyšší teplotu pro 16. únor dnes v Česku zaznamenalo 23 ze zhruba 165 míst, kde se měří alespoň 30 let. Rekordní teploty jsou hlavně ze Šumavy. Nejvýše z dlouhodobě měřících meteorologických stanic dnes teplota vystoupala ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku, kde teploměr ukázal 17,4 stupně Celsia. Vyplývá to z informací, které na facebooku zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Meteoroložka Dagmar Honsová pro Blesk Zprávy připravila výhled i na nadcházející víkend. V sobotu přes naše území přejde studená fronta, která dá stopku teplému jižnímu proudění, ale žádný návrat zimy se konat nebude. Sněhové vločky se alespoň od neděle začnou vracet do horských oblastí.