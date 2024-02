Štír

Pokud se chcete před nadřízeným blýsknout, tak se neflákejte. Sice máte všechno rychle hotové, ale není to ono. Šéfovi se to prostě nelíbí a je nutné brát svou práci vážně. Uvědomte si, že dost riskujte. Každý je totiž nahraditelní a můžete to být i vy.