O víkendu uděláme skok z jara zpátky do zimy. Ještě v sobotu k nám bude před studenou frontou proudit teplý vzduch od jihu, na jižní Moravě se teplota zastaví až na 20 °C, po přechodu fronty se ale bude výrazně od severozápadu ochlazovat. Večer začne od cca 700 m nad mořem sněžit, v noci na neděli bude hranice sněžení klesat do cca 400 m nad mořem. Nedělní odpolední teploty se zastaví do 9 °C. Také počátek nového týdne přinese výrazně podprůměrné teploty a v pondělí bude zpočátku dne od středních poloh sněžit. Úterní ráno bude na celém území mrazivé, pak ale půjdou teploty nahoru a velikonoční víkend přinese v maximech až 18 °C.