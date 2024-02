Únor předal žezlo dubnu, Maruška ho ani nemusela prosit. Projevilo se to i v našich nejvyšších horách. Přírodní sníh ze svahů prakticky zmizel. Jeho množství nyní odpovídá vrcholu jara. Lyžuje se jen tam, kde poctivě zasněžují. I tak se ale na řadě míst vleky zastavily úplně.

Letošní zima by mohla být podle odhadů klimatologů jednou z nejteplejších vůbec. I na horách místo sněhu padal déšť, a právě to rozpustilo většinu bílé nadílky. Zatímco v lednu ještě nasněžilo solidní množství, únor to změnil.

„Dešťové srážky byly i v těch vyšších nadmořských výškách, což znamená, že tam sníh téměř není. Skupenství těch srážek bylo jiné, než bychom v únoru očekávali,“ popsal Radim Tolasz s Českého hydrometeorologického ústavu. Množství sněhu a vody uložené v něm nyní skutečně aktuálně odpovídá konci dubna. Školáci tak mají o jarních prázdninách počasí ne na lyžování, ale na brodění bahnem.

Extrémní teploty

Jaká byla zatím letošní zima? Prosinec sice odstartoval chladnější epizodou, jenže celkově byl stejně teplejší, než bývá zvykem. Leden byl průměrný a teploty v první polovině února jsou zatím extrémně vysoké. „Vzhledem k tomu, že bylo velmi málo chladných epizod a hodně převažovaly ty teplotně nadprůměrné, může se tato zima zařadit mezi ty nejteplejší. Ale to budeme s jistotou vědět až po konci února,“ uvedl Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR.

Příroda rozkvetla předčasně

Tradiční poslové jara sněženky začaly letos kvést už na začátku února. Nejdříve se zabělaly na jižní Moravě, nyní kvetou i ve středních polohách, například v Českém středohoří či v okolí Chřibské na Děčínsku. Radost z předčasně probuzené přírody nemají alergici. Kvůli mimořádně teplému počasí rozkvetly lísky a začala pylová sezona. Pokud vysoké teploty vydrží, brzy rozkvete i další pylový alergen – olše.

Víte, že...

...Podle meteorologické služby EU Copernicus bylo posledních 12 měsíců za sebou poprvé průměrně o více než 1,5 stupně tepleji než v době před průmyslovou revolucí?

Jak bude?

Neděle: polojasno, přeháňky. Noc 0 až 4 °C, den 6 až 10 °C.

polojasno, přeháňky. Noc 0 až 4 °C, den 6 až 10 °C. Pondělí: oblačno, od západu občas déšť. Noc -2 až 5 °C, den 6 až 10 °C.

oblačno, od západu občas déšť. Noc -2 až 5 °C, den 6 až 10 °C. Úterý: oblačno, místy občasný déšť. Noc 1 až 5 °C, den 6 až 10 °C.

oblačno, místy občasný déšť. Noc 1 až 5 °C, den 6 až 10 °C. Středa: zataženo, místy přeháňky. Noc 1 až 5 °C, den 7 až 11 °C.

Video Video se připravuje ... V Řepiších na Frýdecko-Místecku museli hasiči tahat linkový autobus z příkopu. HZS Moravskoslezského kraje