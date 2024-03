Hned počátkem posledního astronomického zimního týdne bude oblačnosti a srážek hodně – pršet bude zejména ve východní polovině našeho území, do středy tam spadne až kolem 50 mm srážek, na vrcholcích hor očekáváme od úterý i srážky sněhové. Počasí u nás pod vlivem oblasti nízkého tlaku vzduchu. A také o víkendu se budou hodit deštníky – přes Česko budou přecházet jednotlivé frontální systémy. Teploty ale budou zůstávat i nadále vysoko, pouze při trvalém dešti zůstanou maxima pod hranicí 10 °C, o víkendu se opět můžeme těšit až na 16 °C. Vrátí se ještě do Česka zima?

V týdnu bude v Česku zataženo až oblačno, s přeháňkami nebo deštěm. Nejvyšší teploty se budou držet nad deseti stupni Celsia, v Čechách může být dnes a od čtvrtka i kolem 15 stupňů.

V pondělí budeme vytahovat deštníky a pláštěnky, a to zejména na Moravě a ve Slezsku. Bude zataženo až oblačno, ve východní polovině území déšť, který bude během odpoledne a večera i vydatnější – do úterního rána spadne až 40 mm. Denní teploty 8 až 13 °C. V úterý bude zataženo až oblačno, na východě území déšť – na severovýchodě trvalý, na vrcholcích hor sněžení. Spadne dalších až 30 mm. Ranní teploty 7 až 3 °C. Denní teploty 7 až 11 °C. Index ospalosti bude kvůli velké oblačnosti a srážkám na vysokých hodnotách.

Ve středu už očekáváme srážky pouze místy. Ve středu bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo déšť, na vrcholcích hor srážky sněhové. Ranní teploty 6 až 2 °C. Denní teploty 7 až 11 °C.

Od čtvrtka budou srážky slábnout

Na konci pracovního týdne bude přechodně oblačnosti i srážek méně a také teploty půjdou mírně nahoru. Ve čtvrtek bude zataženo až oblačno, místy přeháňky, na vrcholcích hor zpočátku i sněhové. Jen přechodně polojasno. Ranní teploty 6 až 2 °C. Denní teploty 10 až 14 °C. V pátek bude oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky. Ranní teploty 5 až 1 °C. Denní teploty 10 až 15 °C.

Poslední zimní víkend bude ve znamení příjemných teplot

A na další nárůst teplot vzduchu se můžeme těšit o víkendu. Deštníky a pláštěnky ale mějte při ruce. V sobotu bude oblačno až polojasno, místy přeháňky. Postupně další přibývání oblačnosti a déšť místy. Ranní teploty 7 až 3 °C. Denní teploty 12 až 16 °C. V neděli bude oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky. Ranní teploty 7 až 3 °C. Denní teploty 12 až 16 °C.

Vrátí se ještě do Česka zima?

V minulých dnech došlo k finálnímu rozpadu polárního víru (vortexu), který během zimního období do Česka za správného rozložení tlakových útvarů nad starým kontinentem dokáže přinést pravé zimní počasí. Výhledy počasí dnes počítají počasí do konce března – a na příchod zimy to rozhodně nevypadá. Užívat si budeme i nadále pozvolný příchod jara. Sluneční paprsky nám zatím dodávají pouze energii, na stimulaci vitamínu D si ještě musíme počkat. Úhel dopadu UVB záření je stále nízký, dosahovat musí alespoň 42 °. Poznáme to lehce – náš stín bude kratší než naše postava.