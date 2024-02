Zpět

Mokro, větrno, ale teplo. Popis počasí v tomto týdnu třemi slovy. Přes Česko budou od západu přecházet jednotlivé frontální systémy, takže oblačnosti a srážek bude hodně a nejvyšší odpolední teploty se budou zastavovat až kolem 10 °C. Pocitovou teplotu ale bude snižovat čerstvý vítr, který bude na většině území foukat zejména v pondělí a ve čtvrtek. Pouze na vrcholcích hor bude přechodně sněžit, sněhové podmínky na horách budou tak i nadále zůstávat hodně špatné. Závěr února přinese nejvyšší odpolední teploty nejčastěji do 7 °C, ale vypadá to, že se bude jednat jen o přechodné ochlazení, protože i první polovina března dává kladné teplotní odchylky v porovnání s dlouhodobým normálem. Do konce února si mnoho slunečních paprsků neužijeme – na většině území nasvítí do 5 hodin slunečního svitu.