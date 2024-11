Dnes ráno byly teploty podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) velmi odlišné. Obvykle se teploty pohybovaly mezi -1 °C a 5 °C, ve Frýdlantském a Javornickém výběžku bylo ale až 16 °C.

Pondělní den přinese polojasné až jasné nebe. K večeru se však může v Čechách objevit nízká oblačnost spojená s mlhami a mrholením, na Moravě již během odpoledne. Noční teplotní minima klesnou ke 3 až -4 °C. Nejvyšší denní teploty nepřesáhnou 9–12 °C. Při nízké oblačnosti se budou držet však spíše okolo 2 °C, v 1000 m n. m. okolo 5 °C. Vítr bude mírný o rychlosti 3–7 m/s. V nárazech v oblasti Českomoravské vrchoviny dosáhne rychlosti 15 m/s, na Frýdlantsku až 20 m/s a na horách až 25 m/s.

V úterý bude převážně zataženo, ojediněle se objeví i mlhy. Od západu se budou postupně objevovat přeháňky, ve vyšších polohách i sněhové. K večeru budou ustávat a oblačnosti ubývat. Noční teploty tentokrát na většině území neklesnou pod 0 °C, pouze na východě může rtuť v teploměru ukázat až -2 °C. Denní maxima se budou pohybovat v rozmezí 6–11 °C. Slabý vítr nepřesáhne 2–6 m/s.

I ve středu nás čeká ranní oblačnost, místy může být přechodně až polojasno. Přes den lze očekávat přeháňky, v západních oblastech večer déšť. Noční teploty klesnou k -1 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 4–8 °C. Slabý vítr nabere rychlost maximálně 4 m/s. Varovaní meteorologů: Kvůli ledovce hrozí nehody! Sledujte radar Blesku

Ve čtvrtek bude po ránu zataženo až oblačno, počítá se rovněž s deštěm a přeháňkami. Nad 500 m n. m. mohou být i sněhové. Noční minima se budou pohybovat okolo 4–0 °C, denní maxima opět v rozmezí 4–8 °C. Vítr o rychlosti 4–8 m/s může v nárazech dosahovat 15 m/s.

V pátek se probudíme také do deštivého rána, nad 500 m n. m. bude i sněžit. V noci teplota neklesne pod 0 °C, přes den vystoupá až k 6 °C. Vítr nepřesáhne rychlost 6 m/s. Víkend by se měl nést ve znamení zatažené oblohy a deště, od středních poloh i sněžení. Na horách by se však postupně mělo začít vyjasňovat. Mohou se objevit mlhy, místy dokonce mrznoucí. Noční minima klesnou k -3 °C, nejvyšší denní teploty dosáhnou až 7 °C.

