Kozoroh

Poslední pracovní den se spolehněte pouze sami na sebe a nevěřte spolupracovníkům. Nejde o to, že by vám chtěli záměrně uškodit, proste na vás zapomenou. Byla by velká škoda pokazit si takovou hloupostí vše, na čem jste celý týden tvrdě dřeli.