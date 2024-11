Blíženci

Poslední dobou máte pocit, že si s partnerem nerozumíte a je vám to líto. Neházejte hned flintu do žita. Vzpomeňte si na to, proč jste se do něj zamilovali. Utužte milostný život, experimentujte a buďte empatičtí. Drahá polovička vás přeci jen zbožňuje.