Silné bouřky dnes zasáhnou hlavně Moravu a jihovýchod Čech, v neděli pak celé Česko. Bouře přinesou kroupy i přívalové deště. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Ve Valtířově na Ústecku se zřejmě objevilo tornádo, uvedli meteorologové.

Výstraha dnes platí od 14:00 do 21:00 pro Jindřichohradecko v jižních Čechách, jihovýchod Pardubického kraje, celou Vysočinu a většinu Jihomoravského kraje, jih Olomouckého kraje a západ Zlínského kraje. Na neděli ústav vyhlásil výstrahu pro celou zemi od 14:00 až do půlnoci.

Dnes budou zřejmě bouřky postupovat rychle a jen přes část Česka. „Bouřek nebude plošně mnoho. Výraznější z nich by mohly přinést zejména kroupy do dvou centimetrů, případně i větší nánosy menších krup. Postup bouřek bude poměrně rychlý k východu až severovýchodu,“ sdělili meteorologové.

Tornádo na Ústecku

Ve Valtířově na Ústecku se zřejmě objevilo malé tornádo. Podle meteorologů škody nenapáchalo. Lidé na sociálních sítích popisují, že se pohybovalo i nad řekou Labe.

„Dle radarových dat čas sedí s průchodem linie přeháněk bez bleskové aktivity. Dle dopplerových dat ze Saského radaru je jasné, že se v době výskytu vyskytovala v místě jasná rotace,“ uvedli meteorologové na sociálních sítích. Podle meteorologů šlo o velmi slabé tornádo s krátkou životností.

Podle starostky Velkého Března Zuzany Mendlové (Nezávislí pro V.Březno - Valtířov) jsou škody minimální. „Vytrhalo nám to pár betonových kostek z chodníku, jinak nikde nejsou poškozené stromy, nikde není ani stopa, kudy to šlo, ani u toho chodníku není vidět žádná zválená tráva. Nebýt toho chodníku, tak ani není vidět, že se tudy něco prohnalo. Nikdo se mi ani neozval, že by měl nějakou škodu,“ řekla ČTK starostka.

🌪️Potvrzujeme výskyt tornáda v okolí Valtířova na Ústecku dnes kolem 16:40. Více informací přinese až terénní průzkum, ale zdá se, že slabší škody minimálně na vegetaci způsobilo. Tornádo se pohybovalo i přes tok Labe, jak je vidět na videu od Lukáše… pic.twitter.com/7VzIaD1dbz — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) May 18, 2024

V neděli se už mohou bouřky objevit kdekoli na území Česka a především na Moravě asi budou trvat déle než dnes. „V Čechách budou hlavním rizikem zejména kroupy do dvou centimetrů, případně přívalové srážky. Bouřky budou mít v této oblasti poměrně rychlý postup k severovýchodu. Na Moravě a ve Slezsku budou mít bouřky pomalejší postup, a tak hlavní riziko bude zejména v přívalových srážkách nebo menších kroupách. Bouřky budou slábnout během večerních hodin, výjimečně mohou ale přetrvávat zejména na Moravě až do půlnoci,“ oznámil ČHMÚ.

Bouřky podle meteorologů mohou způsobit zatopení níže položených míst a rozvodnění menších toků. Také se mohou lámat větve stromů a hrozí zásahy bleskem.

